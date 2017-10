Asistenţă medicală şi apă gratuită la punctele de distribuţie a pachetelor alimentare

1

Ce invata omul in cimitir ?

Pe un altar funerar din sec. III ,expus in apropierea Muzeului de Arheologie Constanta sta scris in piatra urmatorul text: "Noroc bun ! Perfectissimului si patronului metropolei Tomis,Aurelius....SFATUL si POPORUL.... (au ridicat acest monument)". Retinem formularea "SFATUL si POPORUL". De unde se intelege ca monumentul a fost ridicat de SFAT(un fel de raionala de partid la greci ) si din banii POPORULUI.Dupa aproape 2000 de ani ,pe o placa din tabla murdara,agatata la vedere pe fatada unei scoli(B-dul. 1Mai) sta scris ceva de genul asta: "Scoala reabilitata cu fonduri europene... consiliul local al municipiului constanta (marunt)-PRIMAR RADU STEFAN MAZARE (mare ,vizibil)" . Daca citim in fuga, tragem concluzia ca scoala a fost reabilitata de sfat (corect !) si din banii domnului PRIMAR RADU STEFAN MAZARE (fals !).Acum cititi ce scrie pe pungile cu alimente in imaginea de mai sus:consiliul local al municipiului constanta(cu litere mici)-PRIMAR RADU STEFAN MAZARE(mare ,vizibil). Corect ? Am gresit ceva ? POPORUL care a platit aceste ajutoare sociale a disparut din text. Democratia s-a nascut la Atena,a poposit un timp in cetatea Tomisului(acum 2000 de ani) si avea sa-si gaseasca sfarsitul in Constanta mileniului III. Amin ! Unii afirma ca Romania se afla cu 50-100 de ani in urma tarilor dezvoltate.Fals ! Eu am demonstrat ca suntem cu zeci-sute de ani in urma Greciei antice,undeva prin Babilon.Asta am invatat in cimitir. Distribuirea de ajutoare sociale,de alimente se poate face si in liniste,intr-un mod civilizat,acordand grija cuvenita batranilor dar si oamenilor in general.Exista solutii:tichete,carnete,magazine speciale,...etc.Eu nu sunt platit sa gandesc in locul primarului.Nu se doreste.Primaria are nevoie de spectacol,de circ,omul trebuie umilit,alergat si obosit.Individul trebuie sa stea la usa Primariei ca sa vada de unde-i vine papica.In plus,sarmanii primesc apa minerala. De unde ? De la raionala de partid,bineinteles.Mai Fagadaule,mă lași cu apa ta minerala ?