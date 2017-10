Asistenta care, în martie, a trimis un alt copil, din greşeală, la operaţie, a repetat… figura

Recidivă la Spitalul „Grigore Alexandrescu”

Asistenta care, în martie, a trimis un alt copil, din greșeală, la operație, a repetat… figura

Ştire online publicată Vineri, 14 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Asistenta de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, din vina căreia, în martie, un copil de nouă ani a ajuns să sufere o intervenție chirurgicală inutilă, a încurcat din nou, la sfârșitul lunii octombrie, un copil sănătos cu unul care trebuia operat, au declarat, pentru NewsIn, surse din spital. „Doctorul Dorin Roșca, medic primar chirurgie și ortopedie, a cerut să fie adus din salon un pacient, pentru o operație de apendicită, iar asistenta de anestezie la secția de chirugie II, Aurora Ștefan, a adus un copil care trebuia externat. A fost norocul copilului că medicul l-a recunoscut și i-a atras atenția asistentei că îi adusese un alt pacient, care nicidecum nu trebuia operat”, susțin sursele citate. Potrivit surselor, asistenta a luat copilul care trebuia externat din salon și l-a dus în sala de operație, fără să îl întrebe cum îl cheamă și fără să îi analizeze fișa de observație. „Nu este admisibil să iei copilul de mână și să îl duci pe masa de operație, fără să-l identifici, mai ales când știi că ai mai greșit în același mod”, au mai spus sursele medicale din cadrul spitalului. „Astfel de situații nu sunt ieșite din comun!” Contactat telefonic vivazi de acest caz, medicul Dorin Roșca a afirmat că, pentru a-și spune punctul de vedere, trebuie să se consulte mai întâi cu asistenta de anestezie. „Nu-mi amintesc exact ce s-a întâmplat. Am zeci de operații pe zi, iar copiii se pot încurca foarte ușor. Oricum, astfel de situații nu sunt ieșite din comun, pentru că este vorba despre copii, iar aceștia plâng, se sperie și nu cooperează cu medicii și asistentele”, a spus dr. Roșca. „O parte din vină aparține părinților” Medicul a sugerat că o parte din vină pentru confuziile de pacienți aparține părinților. „Mamele copiilor nu stau în saloane. Ba pleacă să bea cafea, ba se întâlnesc cu cineva, ba sunt stresate și când vine asistenta să ia copilul la operație nu are cu cine să discute dacă pacientul începe să plângă”, a mai afirmat dr. Roșca. Sancțiunea la primul incident: doar un avertisment! Președintele Ordinului Asistenților Medicali din București, Gheorghe Georgescu, spune că va ancheta activitatea asistentei de anestezie din Spitalul „Grigore Alexandrescu”, întrucât în atribuțiile profesiei pe care aceasta o desfășoară nu intră aducerea pacienților de la salon în sala de operație. „La primul incident, când un copil a fost operat din greșeală, asistenta în cauză s-a ales doar cu avertisment din partea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali, deși noi am propus suspendarea dreptului de practică timp de șase luni. Dacă în continuare aduce copii de la salon în sala de operație și, pe deasupra, îi mai și încurcă, riscă o pedeapsă aspră. Pacienții sunt luați din salon și duși în sala de operație numai de către asistenta de secție, nicidecum de către cea de anestezie”, avertizează Georgescu. Anestezia generală fără consult prealabil – foarte riscantă Potrivit medicului generalist Sever Oană, scoaterea apendicelui fără să fie necesar acest lucru nu are consecințe negative asupra sănătății pacientului. Foarte gravă este însă anestezierea generală fără să fie cunoscut istoricul medical al celui care urmează să fie operat. „Există riscuri foarte mari dacă pacientul este alergic la una dintre substanțele conținute în anestezic. Nicio anestezie generală nu se face fără un consult prealabil, la plămâni, la inimă și așa mai departe”, precizează dr. Oană.