Asigurarea de viaţă, planul de rezervă pentru zile negre. Cât te costă şi cum o poţi face

Asigurarea de viață, planul de rezervă pentru zile negre. Cât te costă și cum o poți face

În ciuda faptului că fiecare dintre noi își face planuri de viitor alături de familie și se bucură de fiecare moment, nimeni nu are garanția că un eveniment nefericit nu va umbri liniștea și echilibrul familiei, iar cei dragi nu vor suporta și povara grijilor financiare. Pentru cei care vor să își pună „la adăpost“ familia, există asigurările de viață.„Merită să închei o asigurare de viață?”, „Acoperă polița costurile unui tratament scump în cazul unui accident?” sunt doar câteva dintre întrebările pe care agenții de asigurare le primesc de la constănțenii care ajung să încheie asigurări de viață.Asigurările de viață pot fi de mai multe feluri, una dintre acestea fiind asigurarea de protecție în caz de deces. Această poliță asigură riscul de deces al asiguratului pe perioada de valabilitate a contractului. În cazul decesului, beneficiarii poliței primesc suma asigurată menționată în contract. Dacă acest contract ajunge la maturitate (asiguratul este în viață) și riscul de asigurare nu s-a produs, indemnizația este zero.Un reprezentant al companiei de asigurări Groupama explică: „Polița se poate încheia pe minimum un an și maximum 40 ani. Vârsta minimă de intrare în asigurare este 16 ani, iar cea maximă, de 74 ani. Plata primei de asigurare se poate face anual, semestrial, trimestrial și lunar.Asigurarea mixtă de viață asigură atât decesul, cât și supraviețuirea asiguratului. În caz de deces, beneficiarii primesc suma asigurată, iar la supraviețuire, asiguratul primește suma asigurată și participarea la profit (cont de beneficii). Această poliță se încheie pe minimum 10 ani, maximum 40 ani. Vârsta minimă de intrare în asigurare este 16 ani, iar maximă, 64 ani”, a precizat inspectorul de asigurări.Costuri și beneficiiCostul asigurărilor, atât pentru cea de deces, cât și pentru cea mixtă se calculează după următoarele criterii: vârstă, ocupație, suma asigurată, peri-oada de asigurare, modalitatea de plată, adică integral, în două rate, patru sau 12 rate.„De exemplu, asigurarea de deces pentru un asigurat de 25 ani, cu ocupația de ziarist. Suma asigurată este de 100.000 lei, iar durata, de 5 ani. Prima de asigurare este de 417 lei pe an, iar modalitatea de plată poate fi anuală.În cazul aceleiași asigurări, dar pentru un asigurat de 47 ani, având ocupația de antrenor sport, suma asigurată este tot de 100.000 lei, pentru 5 ani, singura care se schimbă fiind prima de asigurare. Aceasta va costa 940 lei pe an, plata anuală.Dacă vorbim de o asigurare mixtă pentru un ziarist, suma asigurată ajunge la 50.000 lei, durata la 10 ani, iar prima de asigurare la 4.960 lei pe an sau 420 lei pe lună.Asigurare mixtă pentru un asigurat de 47 ani, antrenor de sport: suma asigurată este de 50.000 lei, pe 10 ani, dar prima de asigurare ajunge la 5.170 lei pe an sau 437 lei pe lună”.Indemnizația de asigurare la maturitate, adică la finalul contractului, se plătește în maximum 30 de zile de la depunerea completă a documentației: cerere indem-nizație cu specificarea contului bancar al asiguratului.În baza acestor polițe de asigurare, un asi-gurat poate beneficia de protecție completă în caz de deces, invaliditate permanentă sau temporară ca urmare a unui accident, cheltuieli medicale din orice cauză, intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident, arsuri grave sau boli grave.