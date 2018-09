Asigurare medicală în funcţie de contribuţie. Ministrul Teodorovici face precizări

Asigurare medicală în funcție de contribuție. Ministrul Teodorovici face precizări

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, face precizări privind asigurările medicale, după ce a anunțat că acestea ar trebuit oferite în funcție de nivelul contribuției fiecărui asigurat.







„În primul rând, cred cu tărie că fiecărui cetățean trebuie să-i fie respectat dreptul constituțional de a-i fi ocrotită sănătatea. Totodată, consider că un sistem de servicii funcțional este acela care se bazează pe principiile echității, universalității și solidarității, nicidecum unul care sa ducă la comportamente discriminatorii. În acest sens, declarația mea a vizat o mai bună administrare a fondurilor în sistemul medical și, implicit, o îmbunătățire a serviciilor medicale, nicidecum o adâncire a inegalității sociale. Consider că toți românii, indiferent de veniturile realizate, trebuie să beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmația mea a avut în vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat să își poate adăuga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contribuția la medicamente, îngrijirea la bătrânețe sau în caz de invaliditate temporară sau permanentă, recuperare medicală etc. Astfel, putem asigura o mai bună finanțare a sistemului și crește eficiența sa. În prezent, există un singur pachet minimal asigurat de stat iar accesul la serviciile de sănătate este un drept universal pentru toți cetățenii”, precizează ministrul Teodorovici.