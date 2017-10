Asaltul turiştilor de toamnă! Începe Litoralul pentru toţi

Asaltul turiștilor de toamnă! Începe Litoralul pentru toți

Vremea se anunță frumoasă și în luna septembrie, așa că românii care nu au apucat să vină la mare în vară mai au o șansă în toamnă. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) și Asociația Litoral - Delta Dunării lansează o nouă ediție a programului Litoralul pentru toți.Hotelierii au păstrat prețurile la același nivel ca și în ediția de primăvară, existând chiar și varianta sejururilor all inclusive. Pentru sudul litoralului, în stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche, tarifele sunt semnificativ mai mici decât cele din nord, Mamaia și Eforie.„De nouă ani lansăm, în această perioadă, cele mai mici tarife de vacanță pentru litoralul românesc. Programul se află la cea de-a 18-a ediție, ca program tradițional, în care patronatele hoteliere și agențiile de turism și-au dat mâna în vederea atragerii turiștilor în perioada de extrasezon pe litoralul românesc, în condițiile în care nicio altă destinație externă nu vine cu o ofertă atât de avantajoasă”, explică reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.Hotelierii se așteaptă la un număr de turiști mai mare în acest an, față de edițiile anterioare, întrucât acest sezon este unul de record în vânzări comparativ cu ultimii ani. Agențiile de turism au primit cereri pentru astfel de vacanțe cu mult timp înainte de lansarea acestuia. În plus, mai sunt încă multe evenimente pregătite în perioada aceasta.„Și la această ediție, voucherul de atracții le va permite turiștilor să aleagă dintre mai multe obiective turistice renumite din județ - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul Militar Constanța, Monumentul Adamclisi, Cetatea Histria. De asemenea, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii oferă tarife reduse pentru turiștii care vin pe litoral în această perioadă”, au mai spus reprezentanții ALDD.