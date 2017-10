Aşa arată parcul perfect pentru Mazăre!

Așa arată parcul perfect pentru Mazăre!

Săptămâna trecută, vă prezentam câteva imagini despre starea în care se află, în prezent, Parcul Viitorului din cartierul CET. Deși se împlinește abia un an de când a fost inaugurat, parcul, care se vrea cel mai modern din Constanța, arată ca după bombardamente. Gropi, alunecări de teren, copaci rupți, jocuri distruse, asta găsesc copiii cartierului dacă vor să meargă să se joace acolo. Unii cititori ne-au blamat, au spus că exagerăm, deși fotografiile erau mai mult decât grăitoare. Alții ne-au dat dreptate și ne-au rugat să intervenim pentru ca să nu devină Parcul Trecutului. Cea mai interesantă reacție a venit însă din partea companiei Petrom, cea care a susținut cea mai mare parte din finanțarea necesară amenajării parcului, cu peste 400.000 de euro. „Pentru noi a fost o surprindere foarte mare atunci când am văzut fotografiile prezentate. Noi continuăm să monitorizăm starea Parcurilor Viitorului amenajate în țară, însă nu putem să intervenim cu nimic. Odată terminată investiția, ele sunt în administrarea autorităților locale. Nu avem cum să schimbăm lucrurile”, ne-a precizat, telefonic, Maria Besnea, reprezentant Petrom. Poze frumoase pentru sponsori Potrivit acesteia, în urmă cu numai câteva zile de la apariția articolului din „Cuget Liber”, Primăria Constanța transmisese către Petrom un raport despre starea actuală a parcului. „Materialul din ziar a fost o surpriză mai ales pentru că pe 21 octombrie 2010 primisem raportul Primăriei Constanța, în care ni se spunea că parcul este în stare perfectă, că s-au făcut lucrări de întreținere la spațiul verde, igienizare. Nici vorbă de gropile care se văd în fotografii sau de alte lucrări care sunt acolo! Este trist, pentru că noi am făcut o investiție foarte mare în parcul respectiv și nu ne place să vedem că este neîngrijit”, a mai spus Maria Besnea. Așadar, Primăria Constanța nu numai că nu îngrijește un parc destinat cetățenilor municipiului, ci și dezinformează finanțatorul care a ajutat-o să îl construiască. La fastuoasa inaugurare de anul trecut, primarul Radu Mazăre se bătea cu pumnul în piept că el face parcuri pentru constănțeni. Acum a uitat, este mult mai preocupat de vacanțe și plimbări. În lipsa lui, angajații Primăriei fac din birou rapoarte frumoase, în care se laudă ce harnici și ce gospodari sunt, când, de fapt, la fața locului parcul este plin de gropi și de gunoaie. Este drept, că de starea jocurilor și a aparatelor din parc sunt răspunzători și cetățenii din zonă. Ei le-au distrus, însă cu acceptul tacit al paznicilor din parc, care nici nu s-au deranjat să iasă din chioșcul unde stau la căldurică.