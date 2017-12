Arşinel, externat după infarct: "Medicii nu m-au lăsat pe scenă"

Arșinel, externat după infarct: "Medicii nu m-au lăsat pe scenă"

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc luni la Spitalul Universitar, actorul a spus: „Am fost salvat de o echipă de medici care muncește de dimineață până noaptea târziu”, a spus Arșinel luni.El a mulțumit medicilor, directoarei Adriana Nica, care „au fost alături de mine și de ceilalți pacienți”.Alexandru Arșinel a spus că „în mod normal”, ar fi trebuit să revină duminică seară pe scenă, pentru un spectacol de colinde. „Nu mi-au dat drumul și îmi pare rău, că era o seară de colinde. Am un colind foarte frumos pe care îl cânt acolo”.El a făcut și o demonstrație - a cântat în timpul conferinței o parte din colindul „foarte popular, internațional”, adaptare după „Silent Night”. „Am avut bucuria ca Puiu Maximilian, soțul Stelei Popescu, să îi facă alte versuri”, a menționat Arșinel.În urmă cu o săptămână, Alexandru Arșinel a fost supus unei coronarografii, în urma căreia s-a decis implantarea unui stent pe artera interventriculară anterioară a inimii, una dintre arterele mari din zona cardiacă, „pentru că avea o stenoză de 70%”, după cum a explicat atunci Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgență.„A fost un sindrom coronarian acut. Aceasta este titulatura modernă - adică infarct. 70% din arteră era obstruată, motiv pentru care s-a decis implanul unui stent acolo care permite revascularizația muschiului cardiac. A venit conștient, cooperant, cu o durere difuză la nivel toracic inferior”, a explicat atunci Nica.Ea a spus că stresul este implicat „în aproape toată patologia cardiacă, însă, în afară de stres, dumnealui are și alte afecțiuni - dislipidemie, un diabet zaharat care nu este controlat cu insulină, ci cu antidiabetice orale, și o hipertensiune arterială. Acestea au dus la depunerea unor cristale de colesterol”. În plus, la externare, medicii i-au recomandat să mănânce moderat.Actorul, în vârstă de 78 de ani, a fost supus, în urmă cu patru ani, unui transplant de rinichi și a suferit mai multe intervenții la coloană.