Armin van Buuren vine la Constanţa! Al doilea val de artişti NEVERSEA 2018

Armin van Buuren vine la Constanța! Al doilea val de artiști NEVERSEA 2018

ARMIN VAN BUUREN, STEVE AOKI, GALANTIS, GTA, JONAS BLUE, KUNGS, TUJAMO, YELLOW CLAW alături de THE SCRIPT, JOHN NEWMAN, SCOOTER, HARDWELL, AXWELL&INGROSSO, SCOOTER și STEVE ANGELLO sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena principală NEVERSEA 2018!Răsăritul de la malul Mării Negre, la festivalul NEVERSEA, va fi acompaniat în acest an de cel mai așteptat artist de fanii din România, ARMIN VAN BUUREN. Artistul a fost prezent la fiecare ediție a festivalului UNTOLD. Armin van Buuren și-a dorit să cunoască și să guste și din atmosfera celui mai mare festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA, astfel că în perioada 5-8 iulie, fanii îl pot vedea și auzi live pe scena principală a festivalului NEVERSEA.STEVE AOKI, GALANTIS și TUJAMO sunt alți trei artiști aflați în topul preferințelor fanilor festivalului NEVERSEA. Steve Aoki le promite fanilor un show incredibil dar și torturi delicioase pentru cei aflați în fața scenei principale a festivalului. Galantis sunt doi DJ suedezi care vin pentru prima dată la festivalul NEVERSEA. Au fost prezenți la cea de-a doua ediție a festivalului UNTOLD, unde în fața a peste 70.000 de oameni au facut un show incredibil. Tujamo a fost prezent anul trecut la prima ediție a festivalului NEVERSEA și și-a dorit foarte mult o reîntâlnire cu fanii de la malul Mării Negre.Artistul britanic, JONAS BLUE vine pentru prima dată pe o plajă din România, la festivalul NEVERSEA. Melodia “Mama”, care are o jumătate de milliard de vizualizări, dar și “Perfect Strangers” care deține 5 discuri de platină vor răsuna live în această vară de pe scena principală a festivalului.