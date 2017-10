Arhiva de Aur „Cuget Liber”. 1981 - Nicolae Ceauşescu, pe şantierul Centralei Cernavodă

1

Nici de vopsit nu santem in stare

Am plecat din tara de raul comunismului in 1988, nu am agreat niciodata ideologia comunista. Dar printre multe rele pe care le-a facut comunismul, a facut totusi si lucruri bune. As vrea sa dau cateva exemple: hidrocentrale si termocentrale electrice, poduri, spitale, scoli ,drumuri ,samd. In prezent nu santem in stare macar sa le intretinem. Daca nu se construia atunci aceste obiective , cred ca in prezent am fi stat la lumina lumanarii sau a lampii cu gaz.