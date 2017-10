Arhiva de Aur "Cuget Liber". Constanţa, ce oraş frumos am avut! Casa de Cultură, în 1985

3

Parcul Casei de Cultura

Pai uitati-va in jur: primele au aparut blocurile cu 10 nivele sau "zidu' cum sunt poreclite, fiind unite intre ele, blocuri tipic comuniste, confort "1", urate ! Apare in coltul de vis a vis blocul inalt cu 10+2 nivele, cu balcoane "ingropate", la fel de urat ca "zidul" dar alta arhitectura...Apoi sunt blocurile de 5 - 7 nivele din spatele Casei de Cultura, a treia idee de arhitectura, confort zero (la comunisti). Urmeaza blocurile cu 4 nivele, specific comunistoide, conf.1 - 2, din fundalul parcului... Totul se inchide cu Liceul de Arta - acum Colegiul Regina Maria, alta arhitectura, alta palarie...Cum poate fi frumos ceva ce e o amestecatura de blocuri comunistoide? Capac la toate, Casa de Cultura a Sindicatelor (acum nu stiu cine o mi detine...), ca cireasa pe tort, facuta, cum se observa, odata cu blocurile din spatele ei... E adevarat ca au stricat parcul cu biserica ce se construieste, dar daca vrem ditamai biserica, avand in vedere ca zona e considerata "centru" si ca se vrea sa fie "mare", ce mai conteaza ca dispare un hectar de spatiu varde, nu?