Arhiva de Aur "Cuget Liber". Anghel Rugină: "Chiar credeţi că votul vostru contează? Că voi vă alegeţi preşedintele?"

Arhiva de Aur "Cuget Liber". Anghel Rugină: "Chiar credeți că votul vostru contează? Că voi vă alegeți președintele?"

Foto document. 16 noiembrie 1992.La Constanța, fotoreporterul „Cuget Liber” Mihail Șerbănescu îl surprinde în imagine pe celebrul economist Anghel Rugină, revenit în România pentru a propune un plan de refacere și stabilizare economică, monetară și financiară, pentru a realiza un „miracol economic”, pe care el îl credea posibil.Concret, Rugină propunea instaurarea unui sistem de economie socială liberă, cu o monedă de argint convertibilă în relațiile cu străinătatea și convertibilă în diferite produse naționale pe piața internă, care reprezenta, în opinia sa, calea de ieșire din criză și de renaștere economică a României.Raționamentul său era, din nefericire, incompatibil cu cei aflați la putere. Altele erau scopurile, altele interesele…XXXMemorabile au rămas declarațiile făcute de Anghel Rugină la Antena 1, undeva pe la începutul anilor 2000, în care explica mecanismele de conducere la nivel macro.„Dragii mei, lumea asta este condusă de un fel de guvern mondial, format dintr-un grup de circa 250-300 de persoane, super-bogate, super-puternice și super-bine informate, care trăiesc ca în sânul lui Adam. Oamenii ăștia dețin puterea absolută pe planetă. În afară de accesul imediat la toate resursele economice și la cele mai recente descoperiri tehnico-științifice, multe ținute în secret, au la dispoziție, în toate țările lumii, institute de cercetări psiho-sociologice, cu ajutorul cărora țin sub control toate popoarele planetei. Acestea le indică personajele politice cele mai potrivite pentru a câștiga alegerile, în mod «democratic» în cele mai importante state ale lumii; importante nu numai ca număr de locuitori, dar mai ales prin resursele lor naturale, prin puterea economică, militară sau prin poziția lor strategică. Practic toți conducătorii statelor importante ale planetei sunt «aleși» cu «binecuvântarea» acestui GRUP și toți cei aleși nu fac altceva decât să pună în practică directivele trasate de acesta…”.Întrebat, telefonic, un telespectator dacă și România face parte dintre țările vizate de GRUP, Anghel Rugină a răspuns ferm: „Da! Și ca dovadă vă aduc faptul că, înainte cu două luni de alegerile din 2000, persoana care a câștigat alegerile prezidențiale a fost în vizită privată în Statele Unite, iar la două săptămâni de la câștigarea alegerilor, primul ministru proaspăt numit a făcut același lucru. Au fost amândoi să-și ia foaia de drum…”.Răspunsul l-a iritat vizibil pe telespectatorul. Om în vârstă, probabil fost comunist, acesta a „explodat”: „Să vă fie rușine, domnule Rugină… Să vă fie rușine că ați ajuns la vârsta pe care o aveți, cu capul plin de păr alb, ca și mine și că ne mințiți în halul ăsta… Președintele nostru l-am ales noi, cu toții, prin votul nostru, că așa am vrut noi! Și apoi, cum să ni-l aleagă alții, când este o comisie de votare care verifică vot cu vot, de la toate partidele… Sunteți un mincinos!”.Replica lui Anghel Rugină: „Dragă domnule, te felicit!… Te felicit că ai ajuns la vârsta la care ai capul plin de păr alb și că ai trăit până acum cu impresia că ai putere! Că votul tău contează! Poți să mori fericit în cazul ăsta! Eu nu am vorbit pentru cei care au vârsta și convingerile dumitale. Eu am vorbit pentru cine are urechi să audă și minte să înțeleagă!… În ceea ce privește votul, nu uitați vorbele lui Stalin, care zicea că nu contează cine și ce votează, contează doar cine numără voturile! Astăzi, cu voturile centralizate electronic, treaba asta a devenit un simplu joc pentru un informatician: cu un program deștept, printr-o simplă atingere a unei anumite taste, voturile plus ale unui candidat se adună discret la cel care trebuie să iasă… Am interesul ca POPORUL MEU SĂ AFLE… Să afle și SĂ ÎNȚELEAGĂ! Să înțeleagă că la nivel global cărțile sunt făcute. Oamenii ăștia sunt prea deștepți și prea puternici”.Concluzia - genială - a tras-o tot Anghel Rugină: „Pentru noi, important este să ne facem viața frumoasă în jurul nostru. Să lăsăm gândurile mari, la scară internațională, că acolo jocurile sunt făcute și echilibrele nu trebuie rupte. Nu avem nici informațiile, nici competența, nici resursele și nici mijloacele necesare să acționăm la un nivel atât de înalt.Putem în schimb să ne comportăm civilizat, să ne educăm bine copiii, să ne conservăm și să ne protejăm mediul în care trăim, să ne respectăm și să ne ajutăm, pe scurt: să ne trăim viața liniștiți!” (sursa: gadeste.org)XXXAnghel Rugină (n. 24 mai 1913, Vizurești, județul Galați - d. 15 decembrie 2008, Boston, Statele Unite ale Americii) a fost un economist american de origine română, ales membru de onoare al Academiei Române, în 1990.