Argo Pub, alternativa constănţenilor dornici de distracţie şi relaxare

Argo Pub, alternativa constănțenilor dornici de distracție și relaxare

Iubitorii muzicii pop-rock și dance se vor putea bucura de o nouă experiență unică și originală, la Constanța. Sâmbătă, de Valentine’s Day, se inaugurează în orașul de la malul mării Argo Pub, locul în care muzica de calitate, concertele live, atmosfera relaxantă, buna dispoziție și distracția sunt la ele acasă.Într-o locație prietenoasă și deloc pretențioasă, constănțenii dornici de distracție și relaxare sunt așteptați să se bucure de spectacole live diversificate, piese de teatru, reprezentații instrumental-muzicale și să guste cele mai bune cocktailuri. Sâmbătă, în seara inaugurării, de la ora 22, constănțenii se vor distra pe ritmuri vesele cu trupa Bere Gratis, iar duminică, de la ora 15, Andrei Ciobanu, realizatorul matinalului de la Kiss FM și membru al grupului „Sector 7", va susține un show inedit de stand-up comedy.„Prietenoasă și nepretențioasă, în locația noastră te vei putea bucura de un spațiu generos pentru dans, de spectacole live diversificate, stand-up comedy, piese de teatru, live band show-uri, reprezentații instrumental-muzicale, pe timpul serii, iar ziua te vei putea relaxa alături de prieteni și persoane dragi, putând alege dintr-o gamă variată de cocktail-uri, bere și produse pe bază de cafea”, a precizat Bianca Diana Casiade, administratorul Argo Pub.After work party - relaxare și socializareInspirat din marile orașe ale lumii, Argo Pub introduce, în premieră, conceptul de after work party, o modalitate prin care oamenii se pot relaxa într-un mod aparte după un program încărcat de muncă.Astfel, de luni până joi, între orele 17 și 21, cei care vor să iasă din rutină, să scape de stresul acumulat peste zi și să petreacă timp de calitate alături de prieteni și cei dragi sunt așteptați la Argo Pub, la after work party. Serile de week-end sunt rezervate tinerilor dornici de distracție, care vor avea parte de concerte live, stand-up comedy și teatru.„Argo Pub este locul în care muzica rock, pop și dance trăiesc în armonie. Suntem spațiul destinat spiritelor veșnic tinere ce doresc o nouă alternativă. Diversitatea este principala noastră motivație. Situat în una din locațiile deja binecunoscute constănțenilor, Argo Pub introduce pe piața distracției de la malul mării un nou concept de party de inspirație internațională - after work party. Terminarea programului de lucru la ora 17 poate fi considerată o actualitate de lux. Toate acele întâlniri care parcă nu se mai termină, stresul, rutina, termenele limită reprezintă momente prin care trecem zilnic. De luni până joi, după-amiaza, de la orele 17-21, ia-ți colegii și vino să te relaxezi și să socializezi. Serile de week-end se vor adresa spiritelor mereu tinere, astfel că de joi până duminică îți vei lua porția de bună dispoziție la concertele noastre live, unde vor fi invitate cele mai în vogă live-banduri, trupe de stand-up comedy și teatru. În compania DJ-ului nostru rezident, spiritul tău va redescoperi tinerețea și libertatea muzicii, pe cele mai cunoscute ritmuri de pop-rock și dance”, a menționat Bianca Diana Casiade.Pentru a avea parte de toate aceste modalități de distracție și petrecere a timpului liber, constănțenii sunt așteptați, începând de sâmbătă, ora 22, la Argo Pub, pe strada Mircea cel Bătrân nr. 105. Informații și rezervări la numărul de telefon: 0722-999.082 sau pe pagina de Facebook a localului: www.facebook.com/ArgoPub.