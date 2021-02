Are Constanţa nevoie de o secţie specială de arşi? „Se tot discută de 15-20 de ani!”

„În momentul acesta, există doar 30 de paturi de arși la nivel național. O unitate de arși nu este un bloc de garsoniere de două niveluri pe care îl ridicăm peste noapte. O astfel de unitate este o cheltuială de câteva zeci de milioane de euro. Din punctul meu de vedere, ca medic, sigur că este necesar să avem o astfel de secție, avem nevoie de ea, dar situația de la Constanța nu este o chestiune singulară. În prezent, nu există decât trei locuri în toată țara, unde funcţionează centre de arși. Conform unei hotărâri, date în urmă cu mulți ani, toți pacienții cu arsuri mai grave, ce depășesc 20%-30% din suprafața corporală sunt trimiși la centrele de arși din țară. Oricum, niciodată, niciun pacient, indiferent că a fost vorba de o arsură, traumatism sau orice altceva, nu a fost refuzat de vreun medic în UPU, pentru că orice pacient este o urgență. Chiar dacă nu avem un centru de arși la Constanța, noi am reechilibrat acel pacient, am luat legătura cu centrul operativ pentru situații de urgență, pentru că există un protocol național foarte clar, privind acești pacienți, și am urmat indicațiile lor. Dacă ei ne-au spus să îl trimitem în Belgia, l-am trimis în Belgia, dacă ne-au spus să îl trimitem la București, l-am trimis acolo”, a declarat pentru „Cuget Liber”, şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi Reparatorie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Bogdan Caraban.





Desigur, a precizat medicul, despre înființarea unui astfel de centru la Constanța se discută de 15-20 de ani. El susţine că, la acel moment, au fost chiar imaginate centre de arși în toate centrele universitare mari, iar Constanța se număra printre ele. Între timp, în România au avut loc tot felul de accidente, cum este cel de la „Colectiv” sau incidente în urma cărora oamenii au ars, efectiv, de vii. Ca urmare, s-ar impune construirea unor spaţii speciale pentru toţi aceşti bolnavi, pentru ca ei să nu mai fie plimbaţi dintr-un oraş într-altul şi să poată fi trataţi rapid, în oraşele în care locuiesc.





Nu vă gândiţi, însă, că dacă la Spitalul de Urgenţă Constanţa ajunge un pacient cu o arsură minoră, el o să fie trimis la București sau Iași. El va fi tratat aici, la Constanţa. Cu toate acestea, ne-a declarat managerul SCJU, dr. Ioan Tiberiu Tofolean, Constanța ar trebui să aibă o asemenea secție sau un compartiment. „Aceasta necesită o dotare de excepție și costisitoare, dar sperăm ca în timp să reușim să facem așa ceva şi la Constanţa”, a adăugat el.





Deși am ajuns în anul 2021, județul Constanța nu are un centru special în care să poată fi tratați bolnavii care suferă arsuri pe corp. Cu toate acestea, medicii își dau tot interesul pentru a trata pacienții care ajung la spital cu astfel de probleme. Totuși, o secție, o unitate dedicată acestor bolnavi ar fi binevenită. Bineînțeles, situația Constanței nu este singulară. Același lucru se întâmplă în multe alte județe ale țării.