Are 85 de ani şi a alergat la 66 de maratoane. Povestea savuroasă a celei mai vârstnice maratoniste din Constanţa

Are 85 de ani și a alergat la 66 de maratoane. Povestea savuroasă a celei mai vârstnice maratoniste din Constanța

Aleargă la maraton, își duce și își ia nepoțelul de la școală, citește cărți de dragoste, dă sfaturi medicale, are grijă de pensionarii constănțeni și are „doar” 85 de ani, cum îi place chiar ei să spună. Este optimistă, veselă și mereu cu o vorbă bună pentru cei pe care îi întâlnește. Nu se plânge de nimic și se consideră o norocoasă că poate să îi ajute pe alții și că a ajuns să trăiască „vârsta a treia, copilăria a doua”.Veronica Negreanu, căci despre ea este vorba, a fost medic de profesie, dar încă mai are pacienți pe care îi vizitează, îi consultă și îi sfătuiește cum să-și îngrijească sănătatea. „Fără sănătate nimic nu e, dar sănătatea trebuie păstrată”, ne spune doamna doctor, cu o licărire aparte în ochi. Se vede că își iubește meseria și nu ezită să ajute pe cineva bolnav. În dimineața în care am vizitat-o la Uniunea Județeană a Pensionarilor, era puțin peste ora zece și deja făcuse o tură pe la Secția de Geriatrie a Spitalului Județean, acolo unde le oferă sprijin bătrânilor bolnavi. În cinci minute deja se ocupa de un altul, soțul unei pensionare care a venit să-i ceară ajutorul. Când a auzit că omul are Alzheimer, a cerut imediat să îl vadă și a ieșit afară, pe terasă, să stea de vorbă cu el.„Vârsta a treia, copilăria a doua“„Mai stăm de vorbă cu ei, îi mai consultăm, îi mai îmbărbătăm, că oamenii trebuie ajutați să treacă peste boală și necazuri. Noi suntem acum la vârsta a treia, copilăria a doua”, ne-a spus doamna doctor. Primul sfat pe care îl dă este să facă mișcare fizică. „Prin activitate fizică, mers pe jos, organismul se simte mai bine. Dacă stai se anchilozează încheieturile, însă, prin mers, se activează circulația și se elimină crampele la nivelul gambelor”, ne învață doamna Negreanu.Ea însăși este adepta unei vieți extrem de active. De ani de zile nu a ratat niciun maraton sau cros. Recent, a adăugat la palmares și o cupă de la Festivalul Castanelor, de la Baia Mare. Și-a descoperit această pasiune datorită profesorului Traian Petcu, el însuși participant la maratonuri, în ciuda faptului că tocmai a împlinit 91 de ani. „Când eram în activitate, la diferite congrese sau conferințe, îl chemam pe domnul profesor să ne delecteze cu activitățile fizice, ca să fim sănătoși. Apoi, când m-am pensionat, în anul 1990, era un cros balcanic la Mamaia, și m-a luat cu el. Am alergat și am luat locul întâi. De atunci, am ajuns la al 66-lea cros cu diplome și cupe, în dorința de a reprezenta vârsta a treia. Prin activi-tate fizică ducem viața mai departe. Viața în aer liber este sănătate curată”, spune, cu entuziasm, doamna Negreanu.„Nu am luat nici măcar o aspirină!“Recunoaște că nu are niciun secret care a ajutat-o să ajungă la această vârstă respectabilă și să fie mai activă decât mulți dintre tinerii de 20 de ani din ziua de astăzi. „Medicamente și rețete am scris milioane, dar eu nu am luat nici măcar o aspirină. Răcelile erau tratate cu baie fierbinte, ceai cald, frecție cu țuică din butoi și culcat la orizontală”, râde, cu veselie, în timp ce ne povestește despre viața sa. Este de 31 de ani văduvă, dar și-a crescut cu dragoste cele două fiice și acum are grijă de nepoți. „Copiii trebuie să învețe. Eu le sfătuiesc pe toate mămicile: «Ocupă-te de copil!». Eu nu dau țării rebuturi! Trebuie să învețe și să știe să fie oameni, nu rebuturi!”, este de părere doamna doctor.Vrea un Muzeu al Sportului, la ConstanțaNu își mai dorește multe de la viață. Le-a văzut pe toate, a fost și în Ame-rica, dar i-ar plăcea să avem și noi un Muzeu al Sportului.„Am fost de multe ori în Statele Unite ale Americii și este dureros pentru mine să văd că acolo se poate să fie ordine, curățenie, seriozitate. Orașul nostru este frumos, e mare. Hai să ne păstrăm orașul, să-l înfrumusețăm, să-l respectăm. Am văzut peste tot, numai noi nu avem un Muzeu al Sportului. Sunt atâția sportivi în Constanța care sunt recunoscuți peste hotare, dar noi nu avem nici măcar un muzeu. Avem și noi valori care sunt exemple pentru tineri și trebuie prezentate celor care vor să le vadă, să ne mândrim cu ele”, este de părere doamna Negreanu.