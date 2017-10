Are 21 de ani, patru copii şi a rămas pe drumuri

Mamă eroină

Are 21 de ani, patru copii și a rămas pe drumuri

Ştire online publicată Luni, 08 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Are numai 21 de ani și în curând va naște cel de-al patrulea copil. M.G., așa cum ni s-a prezentat de teamă să nu o recunoască rudele și prietenii, locuiește de aproape două luni împreună cu cei doi băieți de patru și, respectiv, trei ani, și o fetiță de un an și șapte luni, în Centrul Maternal de la Mangalia. Este micuță, plăpândă, iar sub bluza de trening abia dacă se ghicește sarcina destul de avansată cu cel de-al patrulea copil. Nu este mândră că a ajuns în centru, dar măcar este liniștită că are condiții bune pentru copii. „Părinții mei au vândut astă-vară casa din Costinești în care locuiam cu toții. Nu știu de ce. Nu știu câți bani au luat și ce au făcut cu ei. De atunci nu l-am mai văzut pe niciunul. Oricum nu ne înțelegeam bine și mereu ne goneau de acolo, pe mine și pe soțul meu, cu tot cu copii, pe motiv că e casa lor. Noi am tot sperat să ne lase să ne construim o căsuță în spatele curții, dar ei au vândut casa și am rămas pe drumuri. Mama s-a măritat, iar tata nu știu unde s-a dus”, ne-a povestit M.G. Nu pare supărată pe părinții ei, sau poate i-a trecut deja și s-a resemnat. Este optimistă și este sigură că la primăvară se vor putea muta cu toții în apartamentul promis de primarul din Costinești într-un bloc ANL. Nu a fost la școală Vorbește frumos, își alege bine cuvintele, dacă este să trecem cu vederea unele dezacorduri. Se vede că este fată isteață, deși nu a fost nici măcar o zi la școală. Tot din cauza părinților. Acum nu vrea să facă aceeași greșeală cu copiii ei și promite că se va îngriji ca aceștia să meargă la școală. Acum soțul ei muncește la Costinești și locuiește cu chirie într-o cameră micuță, unde nu ar fi fost loc pentru toți șase. Dar când se vor muta la apartament va fi mult mai simplu, crede ea. Primul copil l-a făcut la 17 ani. A urmat apoi al doilea la 18 ani, al treilea la 19 ani și acum îl face pe al patrulea. La vârsta ei alte fete nici nu se gândesc să se mărite sau să devină mămici. Sunt încă la facultate și speră doar să își găsească un loc de muncă după ce termină. Apoi cariera și, după 26-27 de ani încolo, poate, dacă o veni un copil. Ea are deja trei și în curând îl va naște pe al patrulea. „Nu este greu. Mă descurc. Sunt cuminți. Am luat pastile anticoncepționale, dar numai o perioadă. Apoi am rămas iar însărcinată. Când m-am dus la doctor era prea târziu pentru a mai face chiuretaj. Asta e, unde sunt trei crește și al patrulea”, spune M.G. Și de ce și-ar face griji? Nu a fost educată să își crească copiii sănă-tos, să le ofere mâncare sănătoasă, să se joace cu ei, să îi plimbe în parc, să îi educe. Este simplu atunci când îi lași să stea la televizor toată ziua sau să bată maidanul. Program de prevenire a sarcinilor nedorite „O vom include pe beneficiara centrului într-un program de contracepție. Avem o asistentă medicală care merge pe teren și administrează, periodic, contraceptive injectabile femeilor cu risc, din mediul rural. Cu siguranță este nevoie de o asemenea măsură și în acest caz”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea. Până atunci, însă, M.G. rămâne în grija Centrului Maternal de la Mangalia. Ea poate locui acolo până la șase luni, cu posibilitatea de prelungire a perioadei până la un an, în cazul în care nu se rezolvă problema locuinței. *** Centrul de la Mangalia este casă și masă pentru șapte mame și 12 copii, aflați în dificultate. Mamele sunt supravegheate și ajutate în permanență de câte un educator. Primesc consiliere psihologică, profesională și un sprijin material în valoare de 600 de lei, astfel încât, la ieșirea din centru, să se poată descurca singure.