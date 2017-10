Aqua Carpatica se apără: "NIMENI nu a reuşit să aducă pe masă o altă apă minerală care să aibă nivelul de nitraţi zero"

Aqua Carpatica se apără: "NIMENI nu a reușit să aducă pe masă o altă apă minerală care să aibă nivelul de nitrați zero"

Reprezentanții Valvis Holding, distribuitorii apelor Aqua Carpatica susțin că produsele lor sunt în continuare singurele de pe piață fără nitrați. „Aqua Carpatica garantează în continuare public consumatorilor săi puritatea apelor sale și își păstrează libertatea constituțională de a comunica acest lucru”, se arată într-un comunicat transmis pe adresa redacției.Departamentul de comunicare al companiei susține că afirmațiile Asociației Pro Consumatori (APC), conform cărora etichetele prezintă informații înșelătoare pentru consumatori, fac parte dintr-o campanie de denigrare îndreptată către Aqua Carpatica. „Am luat la cunoștință cu stupoare de campania de denigrare a așa-zisei Asociații Pro Consumatori, asociație care nu are niciun fel de statut de reglementare sau control în piața românească, dar care se pare că recurge la tehnici tendențioase și denigratoare în presa locală”, precizează Valentina Vesler, director de Comunicare și PR al companiei Valvis Holding.Potrivit acesteia, „toate buletinele de analiză au confirmat lipsa nitraților în Aqua Carpatica – apa minerală carbogazeificată, la toate loturile produse și comercializate”. „Aqua Carpatica este produsă și îmbuteliată în conformitate cu toate rigorile legale, iar informațiile de pe etichetă sunt absolut corecte, bazate pe buletine de analiză emise de laboratoare acreditate și certificate. Aqua Carpatica controlează zilnic toți parametrii de calitate a produselor, cu precădere a conținutului de nitrați (NO3). Pentru fiecare lot există sute de contraprobe depozitate în condiții de siguranță, cu buletinele aferente emise de laboratoare acreditate RENAR, pentru metoda de determinare a nitraților (metodele internaționale ISO). Orice afirmație contrară acestui fapt adevărat poate fi demolată de către probele existente și buletinele de analiză care le însoțesc”, mai spun reprezentanții Aqua Carpatica.„Competitorii noștri pe piața din România, precum și instituțiile de control ale statului român au pus sub semnul întrebării sloganul nostru «Aqua Carpatica, cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume». Și de patru ani, NIMENI, subliniez, NIMENI nu a reușit să aducă pe masă o altă apă minerală care să aibă, la fel ca și Aqua Carpatica, nivelul de nitrați zero sau sub limita de detecție. Nici noi, urmare a verificărilor noastre diligente, nu a putut identifica o astfel de apă. În ziua în care cineva va dovedi că există o apă fără nitrați, la fel ca și Aqua Carpatica, vom retrage acest slogan”, completează directorul PR al companiei.Mai mult decât atât, reprezentanții Aqua Carpatica spun că APC ar trebui să se concentreze pentru elaborarea unei inițiative legislative privind obligativitatea inscripționării conținutului de nitrați pe eticheta sticlelor de apă îmbuteliată. „Dorința de hărțuire este vădită și slujește interesele comerciale ale concurenței. Cuiva în România nu-i place că există Cea mai Pură Apă Minerală din Lume. Nu este prima acțiune de acest fel, îndreptată împotriva Aqua Carpatica. Prin acțiunile noastre și încercarea de a mobiliza consumatorii și autoritățile pentru a eticheta corect toate apele minerale din România (vezi Campania Legea Apei și Testul Purității) am dovedit transparență și corectitudine față de consumatorii noștri. Succesul nostru, atât de imagine, cât și comercial, a determinat concurența să recurgă la practici neloiale, implicând chiar instituțiile statului”, precizează Valentina Vesler.Aqua Carpatica, vândută în magazinul HarrodsAqua Carpatica se exportă, în prezent, în 14 țări, printre care și Statele Unite ale Americii, în toate cele 50 de state, și Marea Britanie, pentru prestigiosul magazin Harrods. „Suntem prezenți în SUA, Marea Britanie (lanțul de magazine Whole Foods), Japonia (lanțul Metro Cash & Carry), China, toate țările Golfului (Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuveit, Regatul Bahrain, Regatul Arabiei Saudite, Sultanatul Oman), Rusia, Moldova, Germania și Ungaria. Toate aceste acțiuni de export nu ar fi posibile fără o calitate top premium”, se mai arată în comunicatul de presă.