Aqua Carpatica "DISPARE": Decizie BOMBĂ a justiţiei

stiripesurse.ro:

Aqua Carpatica "DISPARE": Decizie BOMBĂ a justiției

Ştire online publicată Miercuri, 22 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Omul de afaceri, Jean Valvis, a primit o lovitură uriașă. Decizia vine de la Tribunalul București, care a dispus retragerea de pe piață a sticlelor comercializate sub denumirea AC AQUA AC.Potrivit judecătorilor, designul sticlelor pătrate folosite de Carpatian Sprins SA, compania care deține brandul Aqua Carpatica, este copiat după cel al unei ape minerale din Serbia, iar firmele lui Jean Valvis, VALVIS HOLDING SA și Carpatian Sprins SA, au pierdut dreptul de a le mai folosi.Este a doua lovitură importantă încasată de Aqua Carpatica, după ce acum câțiva ani CNA a interzis un spot tv care susținea că AC AQUA AC este singura apă minerală din lume fără nitrați.Decizia nu este definitivă, informează stiripesurse.ro DECIZIA INSTANȚEI:Respinge excepția lipsei calității procesuale active a reclamanților Vojin Djordjevic și Grenki List Licenciranje doo pe cererea principală. Admite excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pe capetele 2-6 din cererea principală și respinge aceste capete de cerere față de acest pârât ca fiind formulate împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge cererea reconvențională ca neîntemeiată. Admite în parte cererea principală. Dispune anularea mărcilor naționale MN 112110/2010 „AC AQUA AC”; MN 112111/2010„AC AQUA AC”; MN 126035/2011 „AC AQUA AC” aparținând pârâtei VALVIS HOLDING SA și a mărcii naționale MN 120264/2012 „AQUA CARPATICA” aparținând pârâtei Carpatian Sprins SA pentru produsele din clasa 32. Constată încălcarea dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii comunitare tridimensionale MC 007041098 înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 și 32 conform Clasificării de la Nisa și asupra dreptului de autor deținut cu privire la reprezentarea grafică a buteliei comercializate și protejate sub denumirea VODAVODA; Obligă pârâtele VALVIS HOLDING SA și Carpatian Sprins SA la încetarea imediată a folosirii semnului reprezentând forma grafică a ambalajului buteliei comercializate sub denumirea AC AQUA AC pentru oferirea de produse, publicitatea (prin internet sau prin orice altă metodă, inclusiv prin afișarea semnului la intrarea în magazine, pe pereții magazinului, aplicarea pe materialele consumabile gen sacoșe, pungi, hârtie de ambalat, cutii, etc.), fabricarea de produse, stocarea sau depozitarea, distribuirea, livrarea, comercializarea sau oferirea spre comercializare sau exportul de produse; Obligă pârâtele menționate să retragă de pe piață toate produsele ce aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale reclamanților și să distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poartă reproducerea grafică a mărcii tridimensionale MC 007041098. Cu apel în 30 zile de la comunicare.