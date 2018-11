Şapte metode pentru a preveni un infarct. MEDIC: "Fiți foarte atenţi la aceste simptome..."

Șapte metode pentru a preveni un infarct. MEDIC: "Fiți foarte atenți la aceste simptome..."







"1. Renunțați la fumat.

2. Reduceți stresul.



3. Faceți mișcare.



4. Slăbiți



5. Controlați tensiunea arterială.



6.Faceți un Ekg.



7. Verificăți nivelul colesterolului și glicemiei.



Rețineți:



1. La fiecare 30 de minute un român suferă un infarct.



2. Unul din zece nu supraviețuiește.



3. În fiecare zi în România mor 40 de oameni prin infarct miocardic.



4. Unul din cinci supraviețuitori de infarct miocardic suferă al doilea eveniment cardiac în următorul an



5. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel mondial.



6. 17,9 milioane de persoane au murit din cauza acestora într-un singur an (31% din numărul total al deceselor).



7. Boala coronariană vă rămâne tot principala cauză de deces pentru următorii 20 de ani ( 12,2 % din mortalitatea generală).



8. Riscul de infarct e adesea subestimat (simptomele sunt neglijate sau etichetate drept ,,atacuri de panică”).



9. Infarctul miocardic (considerat în trecut apanajul bărbaților) este tot mai frecvent la femei.



10. Vărsta nu mai este un factor de siguranță. Înainte era apanajul celor de peste 65 de ani dar …acum a crescut de 3 ori numărul de cazuri la tineri (am tratat pacienți și de 30-35 de ani).



Atenție! Recunoașterea și reacția rapidă sunt esențiale. În România prevenția este la pământ. Nu există educație pentru sănătate sau programe naționale de diagnostic precoce (screening). În Norvegia după un program care a durat 15 ani, în care pacienții au fost educați să se prezinte la analize, incidența afecțiunilor cardiovasculare a scăzut cu 80%!



Sunt două soluții. Am propus introducerea orelor de educație pentru sănătate ca disciplină școlară precum și a celor de prim ajutor (și în școli dar și la cursurile din școlile de șoferi). Proiectele de lege sunt în parlament. Până când parlamentarii vor adopt aceste două legi…



Nu neglijați aceste simptome. Poate fi vorba de infarct. Sunt 4 semne de alarmă.



1. Durerea precordială ,,clasică”: durere toracică anterioară intensă, cu caracter de constricție, presiune, arsură, greutate, strângere sau sfredelire ce iradiază în umărul și brațul stâng și care durează mai mult de câteva minute.



2. !!! Nu subevaluați posibilitatea de a avea un infarct atunci când aveți doar aceste simptome nespecifice de tip:



2.1. Osteo-articular (durere sau discomfort) cu alte localizări: la nivelul gâtului. brațelelor, umerilor sau spatelui puse adesea pe seama efortului fizic sau afecțiunilor osteo-articulare.



2.2 Respirator: senzație de lipsă de aer, de sufocare sau leșin, respirație sacadată, palpitații, amețeli, oboseală sau transpirație abundentă apărute din senin sau necorelate cu gradul de efort.



2.3 Digestiv: grețuri, vărsături, dureri abdominale, arsuri epigastrice considerate adesea consecința unor excese alimentare sau afecțiuni digestive.



Nu uitați:



1. Orice întârziere a diagnosticului și tratamentului poate fi nefastă. !!!



2. Chiar dacă nu sunteți sigur că aveți simptomele unui infarct miocardic este bine să consultați un medic.



3. Evitați automedicația. Terapia după ureche în infarct este letală!"

Pe pagina personală de Facebook a medicului Tudor Ciuhodaru se regăsesc extrem de multe postări ce abordează sfaturi pe care ar trebui să le urmăm cu toții, pentru o viață sănătoasă. Referitor la infarct, doctorul a enumerat câteva metode pentru a-l preveni: