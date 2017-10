Şapte ansambluri rezidenţiale prezente la Târgul Imobiliar de la Vivo! Constanţa

Șapte ansambluri rezidențiale prezente la Târgul Imobiliar de la Vivo! Constanța

„Multiplele oportunități de afaceri din județul Constanța, unul dintre cei mai importanți poli de creștere economică din România, în domeniile de infrastructură, construcția de locuințe, reabilitarea termică a clădirilor, clădiri pentru birouri și destinate activității de turism, spații industriale, case de vacanță sau oportunități de investiții sunt doar câteva dintre motivele care au determinat Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța să organizeze această manifestare”, explică reprezentanții CCINA Constanța.Pe o suprafață de peste 100 de metri pătrați, își vor expune proiectele șapte ansambluri rezidențiale, o agenție imobiliară, o platformă electronică, un auditor energetic și o bancă. Vor fi prezenți la târg Onix Residence SRL din Mamaia Nord, Maurer Imobiliare - zona Carrefour, Private Residence - ansamblu rezidențial în Cumpăna, Art Solid Residence SRL - Marina Evo Residence, din Mamaia Sat, Nautica Residence - Campus I+II, Nautica Residence Mamaia Nord, Dinamic Residence - zona Carrefour Constanța.De asemenea, agenția Acord Imobiliar propune garsoniere, apartamente, case și vile, terenuri, spații comerciale și industriale în tot orașul, în numeroase ansambluri rezidențiale noi precum Zorelelor, din cartierul Faleză Nord, Cașin, tot din Faleză Nord, Nova Project, din Mamaia Nord, ansamblul rezidențial din stațiunea Mamaia, cel din zona Stadion, cel din zona Far - Scafandri, ansamblul rezidențial „Avram Iancu” și Pensiune Mamaia Nord.În plus, Imobiliarix - Servicii imobiliare integrate oferă cumpărătorilor de imobile un pachet standardizat de servicii complete de tip One Stop Imo Shop, pornind de la identificarea proprietății dorite, corelată cu capacitatea financiară a potențialilor cumpărători. Imobiliarix propune și discounturi printr-o rețea de parteneri comercianți care oferă produse și servicii pe care noii proprietari le pot accesa în vederea amenajării sau modernizării imobilului proaspăt achiziționat.Și pentru că certificatul energetic este foarte important pentru orice clădire, Termogaz Service SRL, lider al pieței din România în domeniul auditului și certificării energetice, propune personal specializat în certificare și audit energetic. Societatea are contracte de colaborare cu societăți importante din domeniu, pe întreg cuprinsul țării.Tot la târg, constănțenii interesați de finanțări pentru achiziționarea de imobile se pot adresa specialiștilor de la Banca Transilvania, care propune un credit imobiliar cu avans începând de la 15 la sută.