Aproximativ 80.000 de bugetari ar putea rămâne fără posturi în 2010

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Noul ministrul al Muncii, Mihai Șeitan, a lansat bomba pentru bugetari la sfârșit de an. Acesta a declarat ieri că, în ciuda faptului că numărul șomerilor a ajuns la 700.000, vor fi noi reduceri în sistemul bugetar. „Reducerile se vor face gradual, iar oamenii vor intra în circuite de recalificare. După niște evaluări, 70.000-80.000 de posturi din sistemul public vor fi restructurate”, a precizat ministrul Muncii. Șeitan dă asigurări că salariile bugetarilor nu vor scădea. „Legea salarizării devine o prioritate. Nu vor scădea salariile din 1 ianuarie, în plus salariile sub 705 lei vor crește, în sistemul bugetar”, a mai adăugat ministrul Muncii. Mihai Șeitan a declarat că pensiile vor fi plătite fără întârzieri în 2010. „Nici o pensie nu va scădea în 2010, vor fi plătite toate pensiile în termen, există fonduri suficiente pentru ele, oamenii nu au de ce să se sperie, sub nicio formă. Noua lege a pensiilor e gata și a fost discutată cu Fondul Monetar. Vom cere Guvernului urgentarea rediscutării ei în Parlament. Sperăm ca în primăvară să treacă de Parlament, iar procedurile de implementare care mai durează șase luni să se termine până în trimestrul al treilea”, a declarat Șeitan.