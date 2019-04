Aproximativ 40.000 de turişti au petrecut Paştele pe litoralul românesc

Aproximativ 40.000 de turi演i au petrecut Pa演ele pe litoralul rom滱esc

Aproximativ 40.000 de turi演i au petrecut Pa演ele pe litoralul rom滱esc, cele mai c綦tate staiuni fiind Mamaia 槐 Vama Veche. Hotelierii se a演eapt ca num綖ul acestora s se p綼treze 槐 de 1 Mai 槐 chiar s creasc ușor, mai ales dac vremea va fi frumoas.







Mii de persoane au fost prezente 螽 noaptea de 姷viere la Catedrala Arhiepiscopal din Constana, acolo unde Arhiepiscopului Tomisului, 姷alt Prea Sfinitul Teodosie, a adus Lumina Sf滱t de pe mare.







Hotelierii spun c cele mai multe rezerv綖i au fost de vineri p滱 luni, dar sunt 槐 turi演i care 蹎i vor petrece toat minivacan la malul m綖ii. De asemenea, ei a演eapt ali turi演i 槐 螽 intervalul 29 aprilie – 2 mai. Unii hotelieri cred c num綖ul turi演ilor care vor veni pe litoral pentru 1 Mai va fi mai mare, mai ales dac vremea va fi frumoas 槐 c muli dintre ei se vor hot漷 螽 ultima clip dac vor sosi sau nu.







Distracia va continua 槐 pentru cei care vin pe litoral 螽 aceast s綯t緆滱. Astfel, cluburile din Mamaia r緆滱 deschise 槐 au preg綟it surprize pentru cei care le trec pragul. Arti演i cunoscui vor susine aici concerte 槐 vor fi organizate mai multe petreceri. Și la Vama Veche, deja tradiționala destinație de pe litoral pentru tineri, de 1 Mai, se anunț zile pline.







Perioada de Pa演i a fost lipsit de incidente majore pe litoral. 姷 aceast minivacan aproximativ 250 de polii演i asigur zilnic ordinea 槐 lini演ea public pe litoral, dar 槐 螽 municipiul Constana. Astfel, echipaje de patrulare ale poliiei rutiere c漮 槐 cele de siguran public, de investigaii criminale, dar 槐 lupt綟ori din cadrul Serviciului pentru Aciuni Speciale monitorizeaz zonele cu flux important de turi演i, iar agenii de circulaie se vor afla pe principalele artere pentru a preveni accidentele rutiere, dar 槐 ambuteiajele.