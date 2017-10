Aproape trei sferturi din români nu-şi plătesc utilităţile la timp

Aproape trei sferturi din români nu-și plătesc utilitățile la timp

Aproape trei sferturi din români nu reușesc să-și achite facturile la utilități la timp. Alături de bulgari, românii sunt cel mai puțin punctuali plătitori din Europa, numărul loc crescând de la an la an. „Persoanele fizice au la dispoziție un termen de plată de 33 de zile, față de 29 de zile în Europa de Est (cuprinde Rusia, Polonia, Slovacia, Bulgaria, România, Grecia, Ungaria), în timp ce firmele pot achita facturile în 40 de zile, comparativ cu 42 de zile în regiune. Totodată, perioada de întârziere după data scadentă în cazul plăților întârziate este de 28 de zile, cu o zi mai mult decât în regiune”, se arată într-un studiu recent, realizat de grupul financiar EOS, care activează în principal pe segmentul managementului creanțelor. „În România, avem tendința de a face plățile cu întârziere. Clienții din România plătesc cu întârziere în proporție de 24%, mai puțin decât în Bulgaria (25%), dar suntem peste țările din Europa”, explică Georg Kovacs, director general al companiei EOS KSI România. Comportamentul de plată al companiilor este determinat de problemele cu lichiditățile, neachitarea facturilor de către clienții proprii și situația economică actuală, iar cel al persoanelor fizice este influențat în principal de șomaj. „Societățile comerciale românești, în comparație cu cele din Europa de Est, consideră că, în următorii doi ani, comportamentul de plată se va îmbunătăți, în special în sectorul companiilor. Societățile comerciale însele trebuie să fie active în acest sens. Spre exemplu, ele ar putea reduce termenele de plată sau ar putea apela la furnizori externi de servicii pentru administrarea creanțelor”, afirmă Kovacs. Pe segmentul persoanelor fizice, 52% dintre respondenți apreciază că situația privind plățile se va îmbunătăți, față de 34% în Europa de Est, iar pe segmentul companiilor, ponderea se situează la 34%, similar cu așteptările din regiune (33%). Ameliorarea situației economice actuale, precum și inițiativele Guvernului ar putea contribui la îmbunătățirea comportamentului de plată, consideră reprezentanții firmelor. Pe de altă parte, rata creditelor neperformante (datorii care nu mai pot fi recuperate) s-a îmbunătățit semnificativ, de la aproape 10% în 2012, la 5% în acest an.