Statistici îngrijorătoare

Aproape jumătate din elevi au încercat măcar o dată drogurile

Reprezentantul UNICEF în România, Sandie Blanchet, s-au întâlnit recent cu europarlamentarul Daciana Sârbu pentru a discuta cu beneficiari ai Asociației Române AntiSIDA (ARAS): adulți vulnerabili și adolescenți, copii ai străzii, consumatori de droguri, persoane implicate în sexul comercial.„Prevenirea eficientă a infectării cu HIV trebuie să includă cu prioritate țintirea celei mai vulnerabile categorii - adolescenții abia ieșiți din copilărie, care se îndreaptă spre consumul de droguri. E nevoie de eforturi mari pentru a împiedica extinderea acestui fenomen și a-i reduce amploarea, și trebuie să ne unim forțele, la toate nivelurile, pentru a proteja generația tânără de acest cumplit pericol. Am propus Comisiei Europene inițierea unei Strategii Europene privind Sănătatea Copilului, program finanțat la nivel european, care să includă și o componentă de educare și informare pentru prevenirea consumului de droguri. Avem nevoie de o inițiativă unitară la nivel european, complementară eforturilor naționale”, a declarat Daciana Sârbu.Adolescenții sunt supuși unor multiple riscuri atât în România, cât și în restul lumii: sărăcie, expunere la violență, abuz și neglijare, exploatare sexuală, trafic de ființe umane. La o vârstă fragedă, o parte dintre adolescenți pot lua decizii greșite sau sunt forțați să meargă într-o direcție greșită.„UNICEF are două priorități: prima este aceea de a se asigura că adolescenții vulnerabili sunt identificați și primesc suportul necesar în cadrul familiilor și a comunității înainte de a avea un comportament la risc precum: abandonul școlar, consumul de droguri, alcool i tutun, sarcini timpurii, traficul de persoane”, a precizat și Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.„De îndată însă ce adolescenții sunt într-o situație de risc, când ajung să trăiască în stradă ca cei pe care i-am întâlnit zilele acestea, trebuie să aibă acces la servicii medicale și sociale specializate precum: adăposturi, programe de reducere a riscului de infecție cu HIV, consiliere psihologică și asistență socială”, a mai spus Sandie Blanchet.Statistici îngrijorătoarePotrivit ARAS, situația adolescenților și adulților care trăiesc în stradă s-a înrăutățit în ultimii ani. Modificările în comportamentul de utilizare a drogurilor, substanțe noi cu efecte psiho-active, au contribuit la creșterea riscului de infectare cu HIV și alte boli infecțioase: hepatita B și C. Statisticile oficiale arată că numărul cazurilor de infecție cu HIV a crescut în ultimii ani în rândul consumatorilor de droguri injectabile, în 2012 reprezentând 31% din cazurile noi de infecție cu HIV din numărul total de infecții.S-a dublat consumul de droguriConform studiului ESPAD, în perioada 2007-2010, consumul de droguri în rândul tinerilor de 15-16 ani s-a dublat (de la 5% la 10%). Acest fapt este confirmat de experiența ARAS în câteva școli. „În timpul unei sesiuni de educație pentru sănătate, jumătate din elevii prezenți au afirmat că au consumat cel puțin o dată substanțe noi, cu proprietăți psihoactive”, a declarat Dan Popescu, coordonator programe ARAS.De aceea, pentru a evita riscurile produse de consumul de droguri, sex neprotejat etc. este nevoie urgentă ca adolescenții să beneficieze de educație pentru sănătate în școli, de programe de creștere a factorilor de protecție în familie și comunitate.Criza limitează sprijinulCriza economică a contribuit la declinul resurselor financiare alocate acestor intervenții de prevenire și asistență, ARAS fiind unul dintre puținele ONG-uri care lucrează pentru adolescenții ce locuiesc în stradă, oferind servicii specializate. Constrângerile financiare existente ce afectează furnizorii de servicii, precum ARAS, vor duce la scăderea nivelului serviciilor destinate copiilor și adolescenților marginalizați în momentul în care aceștia au cea mai mare nevoie de ele și este absolut necesar ca astfel de programe să fie susținute pe termen lung de către autoritățile centrale și locale.