Aproape 800 de constănţeni mănâncă zilnic de la cantina săracilor

Aproape 800 de constănțeni mănâncă zilnic de la cantina săracilor

Vin în fiecare zi, la prânz, se așează cuminți la coadă și așteaptă cu sufertașele în mână să-și primească porția de mâncare. Sunt sărmanii Constanței, o mică parte dintre ei, am putea spune chiar sărmanii fericiți ai Constanței, cei care își iau zilnic mâncarea de la cantina săracilor. E 12 fără un sfert în miezul zilei și coada este deja formată pe trei rânduri. La cantina din Piața Griviței se intră pe rând, dar nu fără inci-dente. Unii sunt mai grăbiți, alții stau liniștiți așteptându-și rândul. Le e jenă, nu le place să fie văzuți la coa-dă, se ascund în mulțime, sperând că nu vor fi recunoscuți de cineva. Cei care au reușit deja să-și ia porția se îndepărtează parcă ascunzând prețioasa sacoșă sau mușcă înfometați din pâine. Sunt oameni din toate categoriile sociale, oameni fără venituri sau cu venituri foarte mici. Au crescut solicitările În fiecare zi, la cele două cantine administrate de Primăria Constanța primesc mâncare aproape 800 de oameni. „Am observat o creștere a solicitărilor în ultima perioadă, probabil pe fondul crizei economice. La cantina de la Palazu Mare, cu o capacitate de 450 de locuri, sunt hrănite, zilnic, 445 de persoane, iar din luna decembrie, mai intră încă trei porții. La cantina de pe strada Constantin Brătescu, în zona Pieței Griviței, cu o capacitate de 400 de locuri, în luna octombrie am avut 369 de beneficiari, iar din luna decembrie au mai fost incluși încă 14”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Mitel, inspector în cadrul Serviciului de Asistență și Protecție Socială Constanța. Potrivit acestuia, conform hotărârilor Consiliului Local, beneficiază de ajutorul alimentar zilnic persoanele care au un venit mai mic de 126 de lei pe lună. Anchetă socială pentru beneficiari „Dosarele se depun la sediul nostru din strada Amzacea, iar ajutorul se va acorda după efectuarea unei anchete sociale. Hrana se ridică zilnic, iar prezența este obligatorie. În cazul în care beneficiarul nu se poate deplasa poate trimite aparținătorul, dar numai după ce se comunică în scris identitatea acestuia. Persoanele care lipsesc trei zile consecutiv fără să anunțe își pierd locul”, a mai explicat Marian Mitel. O masă caldă și una rece Conform Legii cantinelor, sărmanii primesc două mese pe zi, una cal-dă, prânzul, și una rece, cina. Maria Andreescu, șefa cantinei din Piața Griviței, ne-a spus că distribuirea hranei începe de la ora 12,00. Cu toate acestea, oamenii se strâng mult mai devreme în fața cantinei, formând cozi pe două-trei rânduri. „E mai rușinos să cer de la oameni, pe stradă, un ban pentru o pâine, decât să vin aici să primesc o masă caldă”, ne-a spus unul dintre beneficiari. „Nu am pensie și nici copii care să mă întrețină. Stau împreună cu o soră care are pensie socială. Ea nu primește mâncare, dar împărțim porția mea. Mai greu e la sfârșit de săptămână, că este închisă cantina”, ne-a povestit o bătrânică, jenată de situația în care se află. Supă țărănească și varză cu carne Ieri au primit 400 de grame de supă țărănească cu tăiței de casă, 250 de grame de varză cu 70 de grame de carne pentru prânz, iar pentru cină, 150 de grame de brânză telemea și 50 de grame de napolitane și o pâine. „Avem bătrâni de 80-90 de ani care vin zilnic, persoane cu diferite handicapuri și chiar și o familie care primește 12 porții”, ne-a spus Maria Andreescu, invitându-ne și pe noi la o porție de varză cu carne.