Aproape 400 de femei au fost victime ale violenţei domestice în 2009

În județul Constanța

Aproape 400 de femei au fost victime ale violenței domestice în 2009

„Se enervează foarte tare și orice lucru mărunt pe care îl fac și nu îi convine devine motiv de ceartă urâtă și chiar de lovituri. Țipă, mă face în toate felurile și nu îi pasă dacă fetița noastră aude sau vede totul. Este ca un nebun. Își pierde mințile. Dacă încerc să-i explic că nu are dreptate se enervează și mai rău. La final tot pe mine mă învinovățește de violența lui”, povestește Claudia. Dar nu este numai povestea ei, ci a sute, mii de femei. Trăiesc fiecare zi în teroare, temându-se de o nouă izbucnire a „monstrului“ pe care îl numesc soț. Violența domestică este un fenomen vechi de când lumea și pământul. Femei abuzate au existat dintotdeauna și probabil că vor mai fi mult timp de-acum încolo. Din păcate, însă, se pare că, în ultima perioadă, tot mai multe soții suferă în tăcere, pentru că nu au unde să plece, nu au din ce să se întrețină, nu au posibi-litatea să-și crească singure copii, de frică să nu afle cunoscuții, șefii. „Violența în familie este un fenomen cu impact negativ asupra sănătății, afectând negativ comunitățile în care ea se produce, de aceea violența în familie este considerată atât o problemă de interes comunitar, social, cât și o problemă de sănătate publică și, în special, de sănătate reproductivă”, explică inspector Mariana Fătu, purtător de cuvânt al Agenției Județene de Prestații Sociale Constanța. Violența domestică se poate întâmpla oricui, fără a ține cont de vârstă, statut economic, rasă sau educație. „Violența în familie nu este un fenomen care are mai mare incidență la o anumită categorie de vârstă, la persoanele cu un anumit nivel de educație sau cu un anumit statut social”, declară reprezentantul AJPS. Conform Legii nr. 217/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, în art.2, se definește violența în familie ca fiind „orice acțiune fizică sau verba-lă săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material”. În majoritatea cazurilor, violența în familie include formele asociate ale violenței fizice, sexuale, psihologice, economice și ale izolării sociale. Consiliere pentru victimă, dar și pentru agresor În anul 2009, la nivelul județului Constanța au fost înregistrate 398 cazuri de violență în familie, cele mai multe victime fiind femei. Sesizările nu au venit direct la Agenția de Prestații Sociale, ci prin intermediul instituțiilor partenere, adică Inspectoratul de Poliție, Serviciul de Medicină Legală, Inspectoratul Școlar, Inspectoratul de Jandarmi, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. „Instituția noastră are ca atribuții monitorizarea trimestrială a datelor statistice privind cazurile de violență în familie din județ de la instituțiile partenere, statistică pe care o raportează trimestrial la Agenția Națională pentru Protecția Familiei. Persoana cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie din cadrul AJPS îndrumă atât victima, cât și agresorul, spre servicii sociale și medicale de specialitate și colaborează cu serviciile specializate pentru protecția copilului de la nivelul județului”, mai precizează inspectorul Mariana Fătu. Nu există centre de adăpost Din păcate, acțiunile de prevenire a fenomenului de violență domestică sunt foarte puține. La fel și centrele de adăpost pentru victime. Practic, în județul Constanța nu există decât un singur centru, la Cernavodă, pentru femeile din localitate sau comunele din vecinătate. De asemenea, la Mangalia mai există un centru maternal, al Direcției pentru Protecția Copilului, care are însă ca destinație adăpostul mamei și a copilului, pentru a nu se produce despărțirea lor. Au mai existat planurile de înființare a altor centre, însă, din lipsă de fonduri, dar și de interes din partea autori-tăților, nu s-a concretizat nimic până în prezent. Așadar, femeile abuzate nu prea au de ales și, în lipsa unui ajutor concret din partea instituțiilor statutului, stau și îndură calvarul unei vieți în teroare. De cele mai multe ori, alături de ele suferă și copii.