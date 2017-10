Aplicaţie mobilă pentru acces la serviciile Poştei Române

Aplicație mobilă pentru acces la serviciile Poștei Române

Românii pot accesa serviciile Poștei Române și de pe telefonul mobil. Compania națională a lansat o aplicație mobilă pentru platformele Android și iOS, care oferă acces rapid și direct la cele mai importante servicii online ale operatorului național de servicii poștale. Serviciul este gratuit și poate fi descărcat direct din magazinele virtuale ale dispozitivelor mobile.Cu ajutorul aplicației Poșta Română Mobil, clienții pot verifica cu ușurință statusul trimiterilor poștale înregistrate cu Track&Trace, pot afla orice cod poștal, pot căuta un oficiu poștal după mai multe criterii (din localitate, din apropiere, după denumire, oficii PostCollect etc.). De asemenea, utilizatorii noii aplicații mobile pot calcula tarifele pentru serviciile poștale, pot trimite bani cu E-mandat (plata online) sau își pot face abonamente de presă.„Având în vedere că aproximativ 30 la sută din traficul total de pe site-ul Poștei Române provine din dispozitive mobile (smartphone și tablete), ne-am gândit să venim în întâmpinarea clienților cu această aplicație, pentru a le facilita accesul cu ușurință la informații. Poșta Română Mobil a fost realizată intern utilizând o platformă flexibilă de tip «do your own app» și utilizează bazele de date ale site-ului, împachetate într-o interfață simplă și extrem de intuitivă”, a declarat Alexandru Brătianu, șeful Departamentului de Marketing.Poșta Română Mobil mai oferă și alte facilități, cum ar fi: accesarea modului business AWB Poșta Română - aplicație care permite gestionarea online a trimiterilor poștale și conectarea cu pagina de Facebook „Poștașul digital” - unul dintre serviciile online ale Poștei Române, care pune cititorii la curent cu ultimele știri și informații referitoare la activitatea companiei.