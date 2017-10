APEL UNITER: un actor român, suspect de cancer. Are nevoie urgentă de sânge!

Ştire online publicată Marţi, 26 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul este internat la Spitalul Sfânta Maria și are nevoie de ajutor pentru a reuși să supraviețuiască.„Rugăminte donație sânge pentru domnul Dumitru DumitruDomnul Dumitru Dumitru, membru al Casei Artiștilor (program social al UNITER), fost actor al Teatrului Bulandra, este într-o situație disperată. Este suspect de cancer, tumora este operabilă, dar spitalul nu are sânge pentru transfuzie. Are nevoie pentru operație de sânge grupa B3 cu Rh negativ.Dacă aveți posibilitatea să donați sânge pentru această operație, vă rugăm să o faceți la Spitalul Sfânta Maria (b.dul. Ion Mihalache, București, nr. 37-39, tel: 021 222 3550). Vă rugăm să specificați că vreți să faceți donația pentru domnul Dumitru Dumitru care este pacientul d-nei doctor Daniela Dinu. Acest anunț este trimis pe 25 septembrie 2017. Este nevoie de sânge urgent.Mulțumim tuturor pentru gândurile bune!Echipa CASA ARTIȘTILOR – UNITER”, este mesajul postat de UNITER.