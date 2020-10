Apel pentru susţinerea unui caporal de la Brigada 9 Mecanizată Constanţa. „Camaradul nostru a ajuns la capătul puterilor!

Colegii unui militar din Constanţa fac apel către oameni pentru a-l ajuta pe acesta să-şi salveze soţia bolnavă de cancer.„Dragi camarazi, Cap. Popa Nicolae din Brigada 9 Mecanizată Constanța (membru LMP) are soția bolnavă de cancer. După analize amănunțite a fost descoperită o tumora malignă canceroasă care se numește sarcom sinovial. Are un picior amputat.După operație, timp de 1 an a urmat un tratament cu chimioterapie.Pentru regenerare va mai urma o intervenție pentru chirurgie plastică foarte costisitoare la Clinica Sf. Constantin din Brașov. Camaradul nostru a ajuns la capătul puterilor... credite în bănci, CAR-uri... are nevoie de 20.000 de lei pentru următoarea operație.Noi, LMP-iștii am demonstrat de atâtea ori că suntem uniți ajutându-ne camarazii la greu.O putem face si acum! Cei care doresc să doneze pentru salvarea soției camaradului nostru o pot face la Banca Transilvania în contul Popa Nicolae:RO04BTRL01401201J97285XX pentru lei. Vă mulțumim!”, transmit reprezentanţii Ligii Militarilor Profesionişti.