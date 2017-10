Apel pentru salvarea delfinilor din Marea Neagră

Constănțenii care doresc să contribuie la salvarea delfinilor din Marea Neagră sunt invitați să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către ONG Mare Nostrum, o asociație care protejează ecosistemul costier.„Echipa noastră de specialiști a intervenit, anul trecut, în 42 de cazuri de eșuare, reducând astfel riscul îmbolnăvirii turiștilor. Am colaborat cu 20 de pescari, care au primit informații necesare privind delfinii din Marea Neagră și am realizat 38 de mo-nitorizări terestre pe tot litoralul românesc, în cadrul cărora am avut ocazia de a observa pe mare 13 del-fini. Totodată, am organizat nouă monitorizări acvatice, în cadrul cărora am observat și fotografiat 68 de delfini”, au transmis reprezentanții asociației.În acest an, asociația și-a propus să continue demersurile de salvare a delfinilor din mediul marin, în condițiile în care poluarea și capturile acci-dentale sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă delfinii.