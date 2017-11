APEL DISPERAT!!! O tânără din Constanţa are nevoie urgentă de sânge

APEL DISPERAT!!! O tânără din Constanța are nevoie urgentă de sânge

O tânără din Constanța face un apel disperat în această dimineață, pe o rețea de socializare, pentru sânge din grupa AB4. Florina Bancu ne roagă să mergem să donăm.„Bună dimineața. Nu am cerut niciodată nimic de la voi, dar azi, mai mult ca oricând, am nevoie de voi! Vă rog, am nevoie urgentă de sânge grupa AB4 negativ, la Spitalul Județean Constanța! Vă mulțumesc!”, a scris femeia pe Facebook către toți prietenii ei.La rândul său, sora Florinei face un apel către mămici să-i întindă acesteia o mână de ajutor.„Bună dimineața, mămici! Sora mea are urgentă nevoie de sânge… vă rog din suflet care puteți și sunteți compatibile și vreți să faceți o faptă bună să o ajutați… Sora mea se numește Florina Bancu și are nevoie de AB4 negativ. Este la Spitalul Județean Constanța”, a scris Alina Bancu către grupurile de mămici.