Apel disperat de la Centrul de Transfuzii! „Nu mai ştim ce să facem!”

Medicul a precizat că este nevoie de sânge pentru toate grupele pentru cele patru zile nelucrătoare. De fapt, a subliniat medicul, ar fi nevoie ca zilele acestea să aibă cel puţin 50-60 de pungi recoltate, ca să poată produce diversitatea şi să acopere zilele libere. Aşadar, dragi constănţeni, donaţi sânge, mai ales că doar trombocitele de joi vor mai fi valabile marţi, 4 mai, când centrul îşi va relua activitatea.







În privinţa avantajelor pe care oamenii le au de pe urma donării, acestea au rămas neschimbate. Ca şi până acum, donatorii vor primi şapte tichete de masă, o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariaţi sau o zi scutire în ziua donării în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor. În plus, li se decontează cheltuielile de transport în comun între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde se efectuează donarea de sânge.

Din această cauză, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanţa face, din nou, apel către populaţie că fără contribuţia celor dornici să ajute donând sânge, nu se poate face nimic, iar viaţa semenilor noştri este în pericol.„La acest moment, avem zile în care ne vin 30-40 de donatori pe zi, în altele ne vin 50. Nu ne aflăm într-o zonă de confort cu rezervele. În prezent, avem sânge pe toate grupele, dar se apropie minivacanţa de Paște, când vom fi închişi. Tocmai de aceea, ne-am gândit ca marţi, miercuri, joi să ne extindem programul de lucru până la ora 17.30, pentru ca persoanele interesate să salveze o viaţă, să aibă timp să ajungă. Din păcate, asistentele noastre au tot sunat, zilele acestea, donatorii şi niciunul nu a vrut să vină după ora 13.30. Noi sperăm, totuşi, ca oamenii să vină. Nu ştiu ce să mai facem să atragem mai mulţi donatori. Am trimis o adresă şi la Asociaţia Medicilor de Familie, dar nu mă aştept să apară vreo îmbunătăţire. Am încheiat un protocol şi cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport de la Universitatea Ovidius etc. Avem multe iniţiative, dar care nu se concretizează. Multe persoane bine intenţionate vin, propun, încearcă şi apoi rămân dezamăgite de reacţia venită din partea colegilor. De exemplu, în alte judeţe vin cu zecile la donat, din cadrul instituţiilor, la noi, numărul de donatori nu creşte”, a declarat pentru „Cuget Liber” şeful CRTS, dr. Alina Mirella Dobrotă.