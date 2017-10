Apel disperat către părinţi: Georgiana are nevoie de ajutor, urgent!

Apel disperat către părinți: Georgiana are nevoie de ajutor, urgent!

Georgiana Alexandra Adăscăliței, o constănțeancă de-a noastră, are nevoie de ajutor. Fetița, în vârstă de doar 7 ani, a fost diagnosticată cu o boală cruntă, cancer osos, cu evoluție rapidă, încă din luna iulie.Pentru ea, vacanța de vară nu a fost vacanță, iar începutul anului școlar nu i-a adus nicio emoție, deoarece spitalul i-a devenit a doua casă, acolo unde medicii încearcă să o facă bine ca să se poată bucura de copilărie. Acum ar trebui să fie în clasa a II-a, însă fata nu mai poate frecventa orele, alături de colegii săi. Trista sa poveste a început cu o durere de picioare. După un control medical, diagnosticul i-a lovit pe părinți în inimă: cancer osos. Părinții fetei au ajuns la capătul puterilor, de aceea, fără să mai stăm pe gânduri, trebuie să îi ajutăm, ca de la părinte la părinte, ca de la om la om.„Georgiana este o fată veselă, puternică, deja este la a treia sesiune de citostatice. Am făcut o campanie, aici (n.r. - la Poștă), printre colegi, ca să strângem bani. Oricât de puțini ar fi, se adună. Eu am speranța că o putem ajuta pe Georgiana, o cunosc de când era la grădiniță”, a declarat Nicoleta Carapacea, șefa Ionelei, mama fetiței.Georgiana trebuie să suporte o operație la genunchiul drept, care este extrem de afectat și trebuie înlocuit. Pentru operație, fata are nevoie de o proteză bionică, așa că, potrivit apropiaților fetei, este nevoie de suma de aproximativ 30.000 de euro. Această operație trebuie efectuată în străinătate, de aceea ajutorul financiar este imperativ în aceste momente. Acolo, medicii o vor consulta și vor stabili dacă fetei îi trebuie această proteză sau dacă piciorul ei trebuie amputat, atât de gravă este starea ei. Pe lângă costul protezei, familia trebuie să suporte și costul tratamentului, dar și al deplasărilor în străinătate.„Fetița este în prezent la spitalul Fundeni, în grija prof. dr. Dragomir, sub tratament citostatic. Vă rog s-o ajutăm pe Georgiana să trăiască! Orice donație este bună pentru a salva viața acestei fetițe frumoase și inteligente. S-a deschis cont pe numele mamei sale, Ionela Adascăliței, la Banca Transilvania: RO61 BTRL 0140 1201 K557 59XX, cont în lei”, a explicat Cosmina Șerban, apropiat al familiei.Dacă vă decideți să o ajutați pe Georgiana, îi veți reda speranța unui copil suferind. O puteți ajuta să se întoarcă acasă, să picteze în sufrageria sa, nu pe un pat de spital!