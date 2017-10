Apel disperat către constănţeni. Andreea abia s-a născut, dar are nevoie de sânge pentru a supravieţui

Apel disperat către constănțeni. Andreea abia s-a născut, dar are nevoie de sânge pentru a supraviețui

Toți cei care au grupa de sânge 01 negativ pot să o ajute prin donare la CRTS. Nu ezitați, în asemenea momente transfuziile de sânge sunt vitale.„Apelez cu o mare rugăminte. Avem nevoie urgent de sânge grupa 01, negativ. Este pentru nepoțica mea Andreea Teodora Sima, neonatologie. Are doar 14 zile, a suferit o intervenție chirurgicală și are nevoie, urgent, de transfuzii, iar centrul nu are sânge cu această grupă pe stoc. Prințesica noastră nepoțică s-a născut pe 9 august. Sarcina a fost monitorizata, dar domnul doctor nu a descoperit nicio problemă de sănătate. S-a născut prin cezariană, a primit nota 9, fără nicio problemă în prima zi de viață. Problemele au apărut a doua zi când situația i s-a agravat și a fost transferată de la Medgidia la Constanța, pe secția neonatologie, terapie intensivă”, a declarat Irina Toran, mătușa Andreei.Potrivit acesteia, a durat aproximativ o săptămână până medicii i-au descoperit fetiței o malformație a tubului digestiv.„După ce am făcut rost de trombocitele necesare, a fost operată și acum are nevoie, urgent, de transfuzii de sânge pentru recuperare. Având grupa 01 negativ, am înțeles că e deficit mare de aceasta și a fost amânată aproximativ 48 ore cu transfuzia. Aseară au reușit să-i facă, dar nu au avut suficient, încă e nevoie mare”, mai spune mătușa fetei.Fiind vorba despre un nou-născut, potrivit reprezentanților CRTS, nu tot sângele are enzimele necesare unui bebeluș, cu toate acestea, dacă aveți grupa de sânge 01 negativ, nu ezitați, mergeți la centru să donați. Cu cât merg mai multe persoane, cu atât cresc șansele de supraviețuire și recuperare a micuței.Programul CRTS Constanța este de la 08.30 la 13.30. Cu 3 zile înainte de donare, este interzis consumul de băuturi alcoolice!Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, cu greutatea peste 50 kg, care nu au suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat, boli de inimă.În ziua donării, se recomandă un mic dejun ușor (sandwich-uri, fructe, lactate) și minim 500 ml lichide.Persoanele care efectuează o donare completă (450 ml sânge) beneficiază la cerere de: 7 tichete de masă, pentru produse alimentare; o zi liberă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați, elevi, studenți și militari; decontarea cheltuielilor de transport în comun, în ziua donării, între localitatea de domiciliu/reședința înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.