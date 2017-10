APEL DISPERAT AL UNEI MĂMICI DIN CONSTANŢA. FETIŢA SA GRAV BOLNAVĂ ARE NEVOIE DE AJUTORUL NOSTRU

APEL DISPERAT AL UNEI MĂMICI DIN CONSTANȚA. FETIȚA SA GRAV BOLNAVĂ ARE NEVOIE DE AJUTORUL NOSTRU

De parcă nu era suficient de greu că Daria s-a născut cu o malformație, acum, din păcate, medicii au constatat că are o tumoare pe creier. De aceea, se face un apel către toți constănțenii și nu numai, către toți cei care o pot ajuta pe Daria să meargă în Germania să se opereze.Ca orice copil de pe această lume, Daria are nevoie de o șansă să-și trăiască copilăria. Daria și mama ei locuiesc singure într-o cameră cu condiții precare, o garsonieră cu pereții plini de mucegai.Biata femeie muncește și în același timp are grijă și de copilul bolnav, însă banii pe care îi câștigă nu îi ajung nici pentru traiul de zi cu zi, în niciun caz pentru tratamentul fetiței.Cei care doresc să ajute acest suflețel pot dona bani în contul bancar RO20BRD140SV64485991400, pe numele Marcu Nicoleta Claudia. Pe mama Dariei o puteți contacta la numărul de telefon 0726.903.312.