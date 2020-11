Aparat de ultimă generație donat Spitalului Județean Constanța de Histria Shipmanagement şi Sindicatul Liber al Navigatorilor

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a primit o nouă sponsorizare importantă, un aparat pentru extracţie ARN/ADN, necesar susținerii activității medicale, în tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus. Produsul a intrat în posesia unității sanitare, datorită celor doi sponsori, Histria Shipmanagement SRL şi Sindicatul Liber al Navigatorilor și are o valoare de aproximativ 30.000 de euro. Aparatul a fost pus la dispoziția beneficiarului pe baza unui proces verbal de predare-primire, ce a fost semnat în cursul zilei de joi, 26 noiembrie, la sediul unității medicale.Noua sponsorizare vine la câteva luni după ce, aceeași oameni inimoși au dotat laboratorul de biologie moleculară al SCJU, cu echipamente de înaltă performanță constând în două linii complete de diagnostic prin biologie moleculară a virusului SARS-CoV-2, valoarea totală a donației fiind de aproximativ 200.000 de euro.Reprezentantul Grupului de Firme Histria, Radu Rusen, a declarat că Grupul Histria este preocupat constant să vină în sprijinul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, motiv pentru care a decis să continue seria de sponsorizări, în vederea asigurării creșterii numărului de probe care se pot analiza zilnic în unitatea sanitară, în contextul în care și pandemia a luat amploare în ultima perioadă.„Considerăm că este un ajutor minim pe care putem să îl aducem pentru eforturile pe care medicii îl fac pentru a trata cazurile de Covid-19 și pentru a-i ajuta, și pe ei, să se protejeze mai bine, în situații cum este cea actuală”, a declarat Radu Rusen.La rândul său, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu le-a mulțumit cadrelor medicale pentru efortul pe care îl fac în lupta cu acest inamic invizibil şi periculos și speră ca această perioadă grea să treacă cât mai repede. „Totodată, sperăm ca lumea să conștientizeze că ne confruntăm cu o chestiune gravă și că nu este posibil să poţi dezvolta sistemul medical peste noapte, oricât de mult ți-ai dori”, a subliniat liderul SLN. Alături de acesta s-a aflat şi secretarul general al SLN, Aurel Stoica.Prezent la semnarea procesului de predare-primire al aparatului de extracţie ARN/AND, directorul spitalului, dr. Ioan Tofolean a precizat că acesta îi ajută foarte mult, în ceea ce priveşte accelerarea rezultatelor, lucru confirmat şi de directorul medical al SCJU, dr. Marius Prăzaru. „Sperăm ca societatea civilă să participe, în continuare, la bunul mers al acestei situații, care este și greu de suportat, și greu de gestionat, pentru că nimeni de pe planeta aceasta nu a fost pregătit nici logistic, nici uman, să se confrunte cu așa ceva, și atunci, trebuie să ne mobilizăm, să fim uniți, pentru că este singura șansă să depășim toate problemele care apar”, ne-a declarat managerul.Prezentă la eveniment, dr. Lavinia Daba este cea care ne-a explicat cum funcţionează, de fapt, aparatul la ce ajută şi cât de util este acesta. „Aparatul de care discutăm este un extractor automat, din probele pe care le recoltăm de la pacienți, cu ajutorul căruia se extrage ARN-ul viral, și, acesta neviral, este în continuare amplificat și se testează prezența virusului în probă. Este un aparat bun, pentru că are și o capacitate foarte mare de lucru. Poate prelucra 48 de probe în același timp, are și viteză, iar în aproximativ o oră sunt gata toate probele. În plus, faptul că este automat, contribuie la eliminarea riscului de contaminare, și al mediului, și al personalului, cât și al probelor, de la una la cealaltă. Spitalul are deja două astfel de aparate, de capacitate mai mică, dar fiecare dintre ele prelucrează numai 16 probe. Această extracție este prima parte a ciclului de testare. Deci, într-o primă fază sunt distruse celulele de restul mediului, după care acest ARN este pus împreună cu niște reactivi și dintr-o moleculă se amplifică de 45 de ori volumul de ARN, și astfel poate fi detectat. Este o metodă care găsește numai acest virus, nu și alte microorganisme care pot exista în organism”, a completat medicul.Reamintim că ideea donației a aparținut președintelui Grupului de Firme Histria, Gheorghe Bosînceanu.În luna aprilie, atunci când a avut loc prima sponsorizare, în valoare de 200.000 de euro, el a explicat decizia prin care a venit în ajutorul medicilor din Spitalul Județean, al pacienților, al constănțenilor.„Am fost sunat de către dr. Bogdan Obadă, alarmat, care mi-a prezentat situația din Spitalul Județean. O situație realmente periculoasă, cu personal medical expus, fără posibilitate de a se testa, la fel și pacienții. Erau medici trimiși la bătălie cu pieptul gol, iar Spitalul Județean nu avea soluții pentru această problemă. La fel de expuși infectării cu noul coronavirus erau și pacienții care veneau la spital cu alte diagnostice. Testele nu puteau fi efectuate la Constanța, ci la București, cu zile întregi de așteptare a rezultatelor. În tot acest interval, medici și pacienți deopotrivă rămâneau expuși. Dr. Obadă, director medical al Spitalului Județean, mi-a prezentat oferte pentru două aparate PCR, că avea promisiuni de ajutor, dar niciuna nu s-a concretizat. Fiind o chestiune urgență, m-a rugat să găsesc o soluție, să sponsorizam unul dintre echipamente. Am confirmat imediat disponibilitatea de a cumpăra ambele echipamente, împreună cu cele 6.000 de teste, și de a le dona Spitalului Județean. Pentru a veni în sprijinul bătăliei cu acest inamic parșiv, virusul Covid-19, au confirmat participarea fără rezerve și cele mai importante două sindicate portuare: Sindicatul Liber al Navigatorilor și Sindicatul Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța.După confirmarea urgenței medicale și de către managerul Spitalului Județean, dr. Cătălin Grasa, am semnat contractele de achiziție și iată că, la două săptămâni de la discuție, unul dintre echipamente este funcțional, iar celălalt va deveni în două-trei zile”, declara președintele Grupului de firme Histria, Gheorghe Bosînceanu.