APĂ PLATĂ TOXICĂ pe rafturile magazinelor! Iată ce branduri sunt cu probleme

Jurnaliștii de la Libertatea, împreună cu inspectorii de la Direcția Sanitar-Veterinară a municipiului București, au realizat un test de puritate la apele plate de pe piață. Au fost verificate 19 sortimente de apă dintr-un supermarket, iar rezultatele sunt dezastruoase: apa plată din magazine colcăie de microorganisme. 11 sticle depășesc limita admisă de bacterii prezente în apă, iar la trei există depășiri chiar și de 15 ori.Din punct de vedere tehnic, testul se referă exclusiv la numărul de bacterii conținut de un mililitru de apă plată de băut, test repetat de două ori: o dată la temperatura de 22 de grade Celsius și a doua oară la 37 de grade Celsius. La primul test, apa nu trebuia să conțină mai mult de 100 de microorganisme (100 ufc/ml), iar, la al doilea, standardul este de 20 de microorganisme (20 ufc/ml).Singura apă care pare într-adevăr pură este Bucovina, la care ambele teste au avut ca rezultat zero organisme, urmată de apa Hera, cu 3 microorganisme la 22 de grade și zero organisme la 37 de grade. Pe locul al treilea este Perla Harghitei cu zero și, respectiv, 2 microorganisme, și apoi vine Dorna cu cinci, respective două microorganism. Apa Borsec stă și ea destul de bine cu 2, respective trei microorganism, după care vin apele Vittel - 37 și cinci microorganism, Evian - 28 și 13 microorganisme și Azuga - 67 și 8 microorganisme.Cele mai mari depășiri sunt la apele Wonder, Perla Covasnei, Zizin, Izvorul Zânelor, Apă de izvor plată, Cheile Bicazului, Aqua Carpatica, Izvorul Zăganului, Apa Craiului, Aqua Queen și San Benedetto. La cele mai multe dintre acestea s-au înregistrat chiar și 300 de microorganisme prezente la 22 de grade Celsius.Reamintim că în luna martie a acestui an, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor interzicea vânzarea apei Aqua Carpatica până nu se schimbă eticheta cu „cea mai pură apă mineral din lume”. Deși reprezentanții Aqua Carpatica s-au scandalizat la momentul respectiv, ulterior au schimbat eticheta, dar au continuat o campanie de publicitate intensă privind gradul ridicat de puritate al apei îmbuteliate de ei. Câteva săptămâni mai târziu, tot comisarii Protecției Consumatorilor făceau publică o listă cu cinci tipuri de apă care nu corespundeau din punct de vedere microbiologic. Era însă vorba despre mărci proprii ale unor mari magazine, care au retras tot stocul de pe piață și, spun ei, au îmbunătățit rețeta. Acum, însă toate apele respective (Winny - apă izvor plată, Apă de masă necarbogazoasă Aro, Apă de izvor Calipso, Apă de izvor plată Izvorul Zânelor, Apă de izvor Aqua Queen) sunt înapoi pe piață și două dintre ele se regăsesc din nou în topul celor mai toxice ape.