Apa din fântânile de la ţară, poluată cu nutrienţi

Apa din fântânile de la țară, poluată cu nutrienți

În majoritatea comunelor și satelor din România, apa din fântână este poluată cu nitrați, substanță provenită din depozitarea haotică a gunoiului de grajd și a latrinelor neimpermeabilizate din gospodăriile oamenilor. Pornind de la acest lucru, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a demarat, anul trecut, o amplă campanie de sensibilizare și conștientizare a persoanelor care locuiesc în mediul rural privind poluarea apei cu nutrienți. Zilele acestea, a fost reluată campania, care continuă cu proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” - Seminariile de educație ecologică pentru copii. În cadrul acestor seminarii, copiii discută despre problemele legate de igienă și consumul de apă. De asemenea, micuții vor fi instruiți pentru crearea unei atitudini pozitive în relația lor cu mediul înconjurător. Seminariile de educație ecologică vor fi susținute de cadrele didactice care au participat la Seminarul de Formare de Formatori, organizat în primăvară acestui an, sub supravegherea reprezentanților Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. Evenimentele se vor organiza în grădinițele și școlile din comunele incluse în proiect. Astfel, cele trei grupe de copii, preșcolari, ciclul primar și cel gimnazial vor primi informații despre importanța apei pentru mediul înconjurător și sănătatea omului. „Prin aceste acțiuni, se dorește îmbunătățirea practicilor și comportamentelor individuale, de familie și instituționale în zonele rurale din România (în special în comunele desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrați), în ceea ce privește gestionarea gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere, precum și combaterea poluării cu nutrienți a apelor și solului și crearea premizelor pentru o agricultură durabilă. Cea mai importantă sursă de intoxicare cu nitrați și nitriți o reprezintă apa din fântâni”, explică reprezentanții Ministerului Mediului.„Boala albastră” În România, peste 1.900 de localități, inclusiv din județul Constanța, sunt vulnerabile la poluarea cu nitrați. Cantitățile peste limitele admise a nitraților în apa de băut conduc la blocarea oxigenului din sânge, ceea ce afectează capacitatea respiratorie. Afecțiunea se numește methemoglobinemie, sau „boala albastră” și este deosebit de periculoasă pentru sugari, putând provoca moartea. În plus, nitrații din apă pot provoca avorturi spontane sau infertilitate masculină. Limita sanitară maximă admisă pentru nitrați în apă potabilă este de 50 mg/litru, la fel ca în Uniunea Europeană.