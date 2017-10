Apă de băut de calitate superioară şi condiţii moderne de colectare a apelor uzate, la Hârşova

2

cum ne impiedicam mereu de trecut....

Interesant ce spune directorul Raja. A intampinat obstacole multe in calea realizarii innvestitiei: teren in panta sau vestigii arheologice....Asta cu vestigiile este tare. Am mai auzit pe unii care tot se vaitau ca pete tot sunt vestigii istorice care ii impiedica. Chiar la un moment dat, un primar de Harsova a spus,, nu ne impiedicam de trecut ca sa ne cladim viitotorul,,. Este straine aceasta opinie. Cel putin de la nivelul conducerii RAJA....si de la un ....director! Noi credeam ca cei care sunt promovati in functii de conducere mai stiu si ei cate ceva, au discernamant, sunt oameni cu solida pregatire si cu morala impecabila. Ca sa declari ca un sit arheologic te impiedica in construirea unui obiectiv este deja prea mult. Este chiar o viziune deplasata.Inseamna ca acest om face parte din categoria celor pentru care istoria poate fi fara jena strivita de cupa excavatorului de dragul unei investitii. Chiar asa! In definitiv la ce ne mai trebuie istorie? De ce trebuie sa stim ce au facut cei trecut daca oricum nu invatam nimic din experienta lor, din greselile lor? In definitiv numai prezentul conteaza. Adica numai noi! Nu ne mai trebuie respect pentru nimic. Nici pentru mostenirea lasata de strabuni, nici pentru eroi, nici macar pentru osemintele parintilor. Cam asta se intelege din ce a spus raspicat si cu degetul sus distinsul Director! Poate asa se vede lumea de la inaltimea la care traieste. Din nefericire sunt tot mai multi care traiesc prea sus. Din ce in ce mai multi rupti si de realitatea noastra, a celor care privim neputinciosi robinetul care lasa inca loc risipei. Traind fara umilinta, neputand da adevarata masura a lucrurilor prezente dar mai ales a celor trecute, de cele mai multe ori vorbim fara sa gandim. ...si facem lucrurile fara judecata. Acum ca sa stie si dl. Director despre ce a vorbit, daca cei implicati in proiect ar fi avut intelepciunea minima, terenul nu ar fi fost in panta, arheologia si un nefericit stalp de lumina nu ar fi fost obstacole atat de grele in construirea statiei de epurare......