ANUNŢUL ZILEI DE LA CNAS: Un medicament inovator destinat insuficienţei cardiace cronice ajunge în România

ANUNȚUL ZILEI DE LA CNAS: Un medicament inovator destinat insuficienței cardiace cronice ajunge în România

Ştire online publicată Miercuri, 21 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un medicament inovator destinat insuficienței cardiace cronice, care a fost inclus condiționat în lista de medicamente, ar putea ajunge în România, în acest an, în prezent, Casa Națională de Asigurări de Sănătate făcând demersuri pentru încheierea unor contracte cost-volum, a anunțat, marți, președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, la dezbaterea „Povara insuficienței cardiace cronice în România – o provocare importantă pentru sistemul de sănătate”." Aș vrea să afirm că recent am efectuat demersuri în scopul încheierii contractului cost-volum pentru un medicament inovator destinat insuficienței cardiace cronice care a fost inclus condiționat în lista de medicamente", spune președintele CNAS.O altă veste bună este aceea că din 1 iulie, asigurații vor putea obține medicamente cu și fără contribuție personală de la absolut orice farmacie din țară aflată în contract cu o casă de asigurări de sănătate." Dorim ca începând cu data de 1 iulie în contract cu sistemul de asigurări sociale de sănătate asigurații să poată obține medicamente cu și fără contribuție personală de la absolut orice farmacie din țară aflată și respectiv să își poată efectua investigațiile paraclinice recomandate de medicii aflați în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate la orice furnizor de profil din țară", mai spune Vulcănescu.Potrivit președintelui CNAS, prin toate cele 13 subprograme ale instituției intenționează să trateze un număr de peste 30.000 de pacienți cu un buget care a fost în creștere de la un an la altul."Anul acesta estimăm un buget de aproape 130 milioane de lei.", a mai spus acesta.