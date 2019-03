Anunțul lui Iohannis despre românii din Marea Britanie, în noile scenarii pentru Brexit







„Eu cred că avem o șansă reală să obținem o ieșire ordonată a Marii Britanii. Oricum ar fi, cetățenii români din Marea Britanie sunt prima noastră preocupare. În varianta încheierii acordului, drepturile lor sunt foarte bine asigurate, dar noi am purtat multe discuții și în bilatera. Eu am discutat în repetate rânduri cu premierul britanic Theresa May că să avem siguanța că și în cazul unui nou deal ajungem în bilateral la o înțelegere foarte bună pentru cetățenii români și pentru cetățenii britanici. În această chestiune stăm bine”, a spus Klaus Iohannis.







„Varianta cea mai bună este încheierea unui acord. E foarte bine că aseară, târziu, am ajuns la o înțelegere comună, care două variante în cazul în care în Marea Britanie se acceptă acordul se prelungește pentur a le da posibilitatea să își finalizeze legislația. Dacă nu se votează, atunci termenul de prelungire e doar 12 aprilie. E o înțelegere care ne dă o siguranță și nouă, UE27, că lucrurile merg mai departe, dar care dau o șansă reală și Marii Britanii să se hotărască ce vrea în sfârșit”, a adăugat el.







Liderii europeni au propus Regatului Unit două opțiuni pentru amânarea Brexit-ului după data prevăzută inițial, 29 martie: dacă deputații britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de Brexit încheiat în noiembrie, cei 27 sunt de acord să amâne data Brexit-ului pentru 22 mai. În cazul unei noi respingeri de către Parlamentul britanic, amânarea va fi doar până în 12 aprilie 2019.

