ANUNȚ UMANITAR – Venerabilul atlet constănțean Traian Petcu are nevoie de sânge

Internat de urgență în secția ortopedie a Spitalului Clinic Județean „Sf. Andrei” din Constanța, venerabilul atlet constănțean Traian Petcu trebuie operat de urgență. Medicii au anunțat apropiații că pacientul are nevoie de sânge pentru a se putea interveni chirurgical.Dacă doriți să ajutați, o puteți face donând, începând de mâine, întrucât astăzi este închis, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină, menționând la momentul donării NUMELE persoanei și SPITALUL la care este internată.Maestru al sportului și cetățean de onoare al municipiului Constanța, Traian Petcu este unul dintre artizanii atletismului constănțean. În anii ‘40, acesta devenea multiplu campion regional în probele de 400 - 800 metri, 1.500 metri plat, crosul de 10 km. A fost legitimat la AS Constanța (1940), CS Dezrobirea Constanța (1946), AS Concordia-Petrol și Dinamo București (1949). A stabilit recordul național la ștafetă 4x1.500 metri și a cucerit multe alte medalii naționale.A luat startul în sute de concursuri naționale și internaționale, iar în 1947, la Predeal, a fost premiat de însuși Regele Mihai l.A contribuit la dezvoltarea atletismului, luând parte la conferințe metodice-științifice în țară și străinătate, cercetări științifice, membru în Comisia Medicală de Geriatrie-Gerontologie - prof. dr. Ana Aslan. A scris trei cărți sportive, a oferit mii de interviuri de-a lungul vremurilor, în presa scrisă, radio, televiziune. După vârsta de 40 de ani, a luat parte la majoritatea concursurilor de atletism pentru veterani, terminând mereu în primele trei locuri.