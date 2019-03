Anunţ important pentru constănţenii ce vor să-şi deschidă afaceri cu tonete sau alte activităţi comerciale

Anunț important pentru constănțenii ce vor să-și deschidă afaceri cu tonete sau alte activități comerciale





• activități fotografice, ora 10:00;





• închiriere echipamente sportive (karturi simple cu pedale), ora 13:00.





Taxa pentru garanția de participare (rambursabilă) este de 100,44 lei pentru activități fotografice și 2.772 lei pentru închirierea de echipamente sportive (karturi simple cu pedale).





De asemenea, în data de 12.04.2019, ora 10:00, la sediul din bd. Tomis nr. 51 va fi organizată licitația publică deschisă pentru atribuirea de tonete tip în Stațiunea Mamaia, pentru desfășurarea activității de comercializare obiecte de artizanat, sculptură, pictură sau alte obiecte de artă populară în sezonul estival 2019. Garanția de participare (rambursabilă) este de 410,40 lei/toneta.





Taxa de participare este de 100 lei/tonetă (nerambursabilă). Prețul minim de pornire al licitației publice deschisă, precum și modalitatea de organizare și desfășurare a licitației sunt detaliate în caietul de sarcini și în instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere, care se obțin odată cu achitarea taxei de participare/tonetă. Oferta se va depune pentru fiecare tonetă în parte.





Documentele licitației se pot procura începând cu data de 25.03.2019, între orele 11:00 – 16:00, de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul I. Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.04.2019, ora 16:00. Ofertele se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd.







Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul I. Relații suplimentare se pot obține de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul I sau la nr. de telefon 0241/488192. În caz de neadjudecare a unor tonete sau de renunțare la cele adjudecate, licitația publică deschisă se va relua la o dată stabilită ulterior. Anunțul se va afișa pe site-ul instituției, pe pagina de facebook, în mass media locală, la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul I, cât și la sediul instituției din bd. Tomis nr. 51.





Primăria Municipiului Constanța organizează în data de 16.04.2019, la sediul din bd. Tomis nr. 51, licitația publică deschisă în vederea atribuirii de amplasamente în Stațiunea Mamaia, pentru desfășurarea de activități comerciale cu caracter temporar în zone publice, în sezonul estival 2019, pentru: