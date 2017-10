Anunţ important de la Poşta Română. Unde poţi să ridici comenzile făcute de Black Friday

Anunț important de la Poșta Română. Unde poți să ridici comenzile făcute de Black Friday

Cu ocazia Black Friday, 150.000 de colete comandate pe site-ul retailerului eMAG vor ajunge la clienți, prin intermediul Poștei Române. Comenzile vor putea fi ridicate din cele peste 200 de oficii PostCollect din București și din țară. Din totalul acestora, 70 de unități poștale au program de lucru cu publicul și sâmbăta, astfel că primele colete vor putea fi ridicate încă din 19 noiembrie. Mai mult, toate cele 33 de oficii PostCollect din București vor fi deschise și în zilele de duminică.În prezent, sunt operaționale 202 oficii PostCollect în București și în toate județele țării, prin care vor fi procesate și livrate aproximativ 150.000 de colete. Mai exact, 15.000 de colete vor ajunge, zilnic, timp de 10 zile, la clienți, prin intermediul Poștei Române, cu ocazia Black Friday.„Acest produs inovativ ne-a făcut, în doar un an și jumătate de la lansare, să fim un partener important pentru cel mai mare retailer online, în cea mai solicitantă perioadă de livrări pentru piața de curierat. Vom demonstra, în această perioadă, că Poșta Română reprezintă o concurență puternică pe segmentul e-commerce, iar direcția de dezvoltare a companiei este ascendentă”, a declarat Alexandru Petrescu, Directorul General al Poștei Române.Expedițiile eMAG sunt monitorizate în sistem Track&Trace pe tot parcursul lor, de la prezentare, până la livrare. Dacă, până în prezent, destinatarii erau avizați de către eMAG, printr-un SMS, în momentul în care coletele erau predate Poștei Române, în perioada Black Friday notificarea va veni direct din partea operatorului poștal. Poșta Română va transmite un SMS pentru fiecare colet care va intra in oficiul ales de client. Acesta va conține: numărul AWB al trimiterii, numărul și programul oficiului poștal, precum și suma de plată ramburs. Din totalul celor 202 oficii poștale în care funcționează serviciul PostCollect, toate unitățile au ghișee special dedicate acestui serviciu, program extins - seara și în weekend, iar 70 de oficii poștale au program de lucru cu publicul și sâmbăta. Totodată, Poșta Română vine în sprijinul clienților din București cu un program prelungit, în toate cele 33 de oficii PostCollect, în zilele de duminică (20 și 27 noiembrie), în intervalul orar 09.00 – 13.00.„Având în vedere acoperirea pe care Poșta Română o are la nivel național, extinderea parteneriatului dintre aceasta și eMAG duce la un serviciu mai bun oferit clienților noștri. Poșta Română are capacitatea să ofere livrare de calitate într-o perioadă foarte aglomerată, așa cum este cea de după Black Friday”, a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG.În cadrul serviciului PostCollect, operatorul național de servicii poștale preia, sortează și livrează coletele partenerului la sediul subunităților poștale participante, în funcție de alegerea clientului. Aceasta poate fi făcută printr-un singur click, pe site-ul retailerului. Livrarea coletelor se face la sediul oficiilor poștale prin intermediul ghișeelor dedicate și vizibil semnalizate, clientul având opțiunea deschiderii coletului pentru verificarea conținutului. Conform contractului încheiat, Poșta Română poate păstra coletele avizate în oficiile poștale timp de 4 zile calendaristice, de la data sosirii în unitate.