Anunţ de ultimă oră despre alocaţiile copiilor

Anunț de ultimă oră despre alocațiile copiilor







"Așa cum am promis, vineri am și redactat OUG. Am convocat dimineață grupul de dialog social, am trimis OUG-ul la Consiliul Economic si la avizare la ministere. Sperăm ca mâine să obținem toate aceste avize și să intrăm în ședința de Guvern cu ea. Am prevăzut în OUG ca de la 1 martie să fie prevăzută mărirea acestei alocatii. Era vorba de copiii cu dizabilități între 2 și 18 ani, apoi dacă urmează studii până la 26. Am recalulat și am asigurat majorarea la 300 de lei", a spus Marius Budăi.



Astfel, potrivit proiectului de OUG, articolul 3 din Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Cuantumul alocației de stat pentru copii se stabilește astfel: 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3); 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.".