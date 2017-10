Anul 2008, cel mai rece an al deceniului

Marţi, 09 Decembrie 2008.

Biroul britanic de Meteorologie anunță că, anul acesta, media de temperatură este de 14,37 grade Celsius, ceea ce face din 2008 cel mai rece an al acestui deceniu. Media este mai scăzută cu 0,14 grade Celsius decât media temperaturilor din intervalul 2001 - 2007. Institutul britanic precizează că răcirea temporară nu ar sugera că fenomenul încălzirii globale ar stagna. „Dacă vrem să înțelegem schimbarea climatică, trebuie să judecăm pe termen lung”, a declarat meteorologul Peter Scott, citat de The Guardian. Răcirea de anul acesta este cauzată de La Nina, imaginea în oglindă a celebrului El Nino. La Nina se caracterizează prin temperaturi neobișnuit de scăzute ale apelor oceanice din Pacificul ecuatorial. În același timp, 2008 este al zecelea cel mai cald an din ultimele secole. Cel mai călduros a fost 1998 - în mare parte din cauza lui El Nino, urmat, în ordine, de 2005, 2003 și 2002. Temperaturile anuale, anunță Institutul interguvernamental pentru Schimbarea Climatică, vor rămâne constante până în 2.015, când vor crește din nou.