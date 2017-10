Şantierul-fantomă! "Se lucrează doar în week-end, ce au de ascuns?"

3

orasul nimanui...

Poate doar ziaristii sa faca lumina, sa deranjeze autoritatile locale, gen primarie, inspectia de stat in constructii, parchetul... pe str Avram Iancu nr 57-57 bis, s-a inceput o constructie ilegala! Cum poate primi certificat de urbanism D+P+4E locuinte colective, aproape lipit de casa vecina, intrand pe spatiul public / trotuar, si la cca 10 m de un bloc cu 4 etaje??? apoi, ei au construit FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE... inca din sept 2016 s-au facut verif… in octombrie 2016, revenind in control, s-a constatat ca ii doare n cot, ei construiau in continuare...subliniez, este si imobil situat in zona protejata cfm listei monumentelor istorice... s-a facut sesizarea nr 143479/13.10.2016 catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta… Evident, ITM a venit in control cand erau lucrarile sistate, caci aveau zilieri de toate rasele, tuciurii,in mod cert fara forme legale si legea e drastica, dar trebuie si aplicata... Daca ziaristii pun cateva intrebari unde trebuie, poate aflam si noi, cei din zona, daca in Constanta se aplica legea corect, sau in functie de spaga si relatii...