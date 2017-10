ANOFM. Câte persoane s-au angajat în primele şapte luni ale anului

ANOFM. Câte persoane s-au angajat în primele șapte luni ale anului

220.162 persoane și-au găsit un loc de muncă, în perioada ianuarie - iulie 2015, prin Programul de Ocupare a Forței de Muncă, derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), instituție aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.„Pentru anul acesta, am avut ca obiectiv încadrarea unui număr de 350.000 persoane, la nivel național, prin Serviciul Public de Ocupare. Iată că, în primele șapte luni, am reușit realizarea unui procent de aproape 63 la sută din ceea ce ne-am propus, ca rezultat al implementării măsurilor active din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”, a declarat Cristiana Barbu, președinte ANOFM.42.119 persoane din cele 220.162 încadrate în primele șapte luni sunt tineri cu vârste sub 25 ani, 52.069 se încadrează în grupa 25-35 ani, 56.529 au între 35 și 45 ani, iar 69.445 sunt persoane de peste 45 ani.După mediul de rezidență, 121.656 persoane provin din mediul urban, iar 98.506 persoane - din mediul rural. De asemenea, 84.152 sunt femei.Județul Timiș continuă să ocupe primul loc în ceea ce privește ocuparea, cu 15.137 persoane angajate în perioada de referință. Urmează Suceava, cu 13.511 persoane, București, cu 11.413 persoane ocupate. Pe locurile următoare se află județele Neamț (11.231) și Hunedoara (10.317).Programul de ocupare al ANOFM a avut la bază, pentru anul 2015, obiectivele Programului de Guvernare 2013 - 2016 și obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva Europa 2020, inclusiv acțiuni subscrise schemei de Garanție pentru Tineret pentru perioada 2014 – 2015.Mai multe informații privind stadiul realizării „Programului de ocupare a forței de muncă” al ANOFM sunt disponibile aici http://www.anofm.ro/220-162-persoane-angajate-%C3%AEn-primele-7-luni-ale-anului-prin-programele-anofm.