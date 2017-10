ANM/ Vreme caldă până la jumatea lui decembrie

Vremea se va încălzi în majoritatea zonelor țării, iar temperaturile maxime vor ajunge și la 18 grade Celsius până spre începutul lunii decembrie, în timp ce pe timpul nopților termometrele vor indica, în general, temperaturi de peste zero grade Celsius.Potrivit prognozei realizate de Administrația Națională de Meteorologie, din 1 decembrie, valorile termice maxime vor scădea până la o medie de 2 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa sub nivelul de zero grade Celsius, toate acestea însoțite de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, se arată în prognoza întocmită de Administrația Națională de Meteorologie /ANM/ pentru intervalul 26 noiembrie - 9 decembrie.n zona Dobrogei, până la sfârșitul lunii noiembrie, temperaturile maxime vor crește, în medie, până la valori în jur de 16 grade Celsius. Ulterior, din data de 1 decembrie, vremea se va răci ușor și treptat, maximele termice situându-se în jur de 6 grade, în intervalul 6-9 decembrie. Temperaturile minime se vor menține pozitive pe tot parcursul intervalului, cu o medie de 2-4 grade Celsius, mai ridicate până la 6-8 grade Celsius, în perioada 29 noiembrie-4 decembrie. Va ploua slab în ultimele două zile ale lunii noiembrie, dar temporar și în intervalul 2-9 decembrie.