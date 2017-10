ANM. Ne aşteaptă trei zile de ger. Februarie vine cu ninsori

1

eugen olteanu capitan in capitani sau securitate

romanialibera.ro/.../pe-competenta-un-jurist-... Sep 13, 2012 – Contactat de RL, Eugen Olteanu a ținut să precizeze că lucrează în zona ... chiar și unul care excelează în sfera sa de pregătire (Olteanu fiind doctor în ....SRI bagă la apă un "personaj fabulos" demn de filmele cu agentul 007 . anr de la anr 3 octombrie 2012 Bine ca a scapat institutia de Olteanu ! Un PSD-ist pana in maduva oaselor . Daca nu se schimba din nou organigrama, asa cum a lasat-o Matei. PNL ar trebui sa nu se lase si sa se revina la vechea organigrama. Cel putin era mai umana. Dar ce conteaza umanul ? Sa calcam pe cadavre asa cum au facut Preda si Olteanu. SINDICATUL nu vrea sa faca nimic pentru oameni !!! CARE SINDICAT ? de la SINDICATUL ? 6 octombrie 2012 SINDICATUL SA DEA INPOI BANII LUATI PE DEGEABA ANGAJATILOR.DAR SINDICAT PORTUAR EXISTA???EL CE ZICE ???? ALO...DNA....IA INTERVENITI PUTIN ! cred ca nimeni nu vrea sa_i citeasca cv-ul!(mai e public!)el declara ca a fost cadru mai!cu norma intreaga la Agigea! competenta? :-))) 15:06 | 14 Septembrie un turist ratacit Ce bine ca a scapat TAROM -ul de un pilos 'competent'! Un doctor in drept care habar nu avea cu ce se mananca legislatia aviatica si care a lasat o gramada de belele juridice in urma sa...pe langa probleme personale pe care le are cu licoare lui Bachus!