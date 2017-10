ANM. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, la Constanţa

ANM. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, la Constanța

Vremea rămâne caniculară până aproape de mijlocul lunii august, la Constanța și pe litoral. Potrivit prognozei realizate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele două săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, vremea va fi călduroasă, izolat, caniculară, mai ales în vestul regiunii, cu temperaturi maxime ce se vor situa, în medie, între 32 și 34 de grade.Pe 1 august, va avea loc o ușoară scădere a regimului termic, iar media maximelor diurne va fi de aproximativ 30 de grade, apoi va crește din nou, iar, în intervalul 3 – 9 august, va fi de 31 – 32 de grade. Pe parcursul nopților, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, iar la începutul intervalului media minimelor nocturne nu va scădea sub 22 de grade.Estimarea a fost realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.